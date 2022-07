Åpner opp om skammen: – Ydmykende

Hedvig Lindahl (39) bretter ut om et sårt tema etter EM-exiten.

Sverige røk ut av EM-semifinalen med et brak mot vertsnasjon England.

Keeper Hedvig Lindahl hadde ikke sin beste kveld i buret og måtte plukke ballen ut av nettet fire ganger.

Etter å ha fordøyd opplevelsene i tre dager snakker 39-åringen ut om «tunge følelser» etter marerittkampen. Det gjør hun i et innlegg delt på Instagram.

«Våkner midt på natten. Har problemer med å sove. Skam.», innleder Lindahl.

TUNG KVELD: Hedvig Lindahl hadde lite å juble for i det som trolig er hennes siste landskamp. Foto: Danny Lawson

– Pinlig

«Jeg kjenner igjen følelsen. Den samme som jeg har vært urolig for å kjenne i laguttak der jeg har satset alt. Å ikke bli valgt, å bli ensom igjen med skammen over å ikke være bra nok», fortsetter veteranen.

Det er særlig de to siste scoringene som preger svensken: Alessia Russos spektakulære hælflikk mellom beina på Lindahl og Fran Kirbys skudd fra distanse mens keeperen var langt ute.

«Å slippe inn en tunnel og en lobb på verdensscenen får samme skamfølelse til å skylle over meg. Så ydmykende. Så jævlig pinlig», skriver hun.

Se Alessia Russos ydmykelse av Lindahl:

Hinter om å gi seg

Samtidig forteller Lindahl at hun er stolt over den personlige kampen hun har kjempet. På det svenske landslaget har hun spilt 191 kamper med flagget på brystet.

Skal vi tro henne selv blir det ikke flere.

«Jeg er stolt over at jeg gjorde mitt beste i turneringen, samtidig som jeg skammer meg. Dessverre holdt det ikke og nå er det trolig tid for å gi noen andre muligheten».

Se Fran Kirbys lobb:

Like etter semifinalen ga hun også tegn til at dette var slutten med «söta syster».

– I dag spilte jeg som at det var min siste kamp og jeg hadde håpet på en kamp til. Men jeg regner ikke med flere, sa hun etter kampen, gjengitt av Expressen.

Lindahl spiller til vanlig for Djurgården i hjemlandet og har en fortid i storklubbene Chelsea, Wolfsburg og Atletico Madrid.

«Takk for alt. Den energien dere sprer er den som kommer til å føre Sverige framover», avslutter Lindahl i en hyllest til de som har støttet henne.