Nordmann dømt for ni voldtekter i Sverige

En 65 år gammel nordmann er dømt til fire og et halvt års fengsel.

Nordmannen straffes for ni voldtekter, én uaktsom voldtekt, elleve tilfeller av sexkjøp og grovt bedrageri, melder Expressen.

Under rettssaken i Värmland måtte han svare for lovbrudd mot til sammen 26 forskjellige kvinner.

Ifølge Expressen har han fremstilt seg som en rikmann, og blant annet tilbudt seg å være deres «sugardaddy». Han skal ha utgitt seg for å være pilot, advokat og tidligere modell.

I realiteten brukte han mesteparten av tiden sin på å oppsøke kvinner via internett fra sitt hus i Värmland, skriver den svenske avisen.

Nordmannen har tidligere benektet lovbrudd, men skal ha innrømmet å ha løyet for kvinnene og ha forklart at han lurte dem til sex uten å betale.

– Jeg ønsker bekreftelse hele tiden. Jeg vil ha psykiatrisk hjelp, for når jeg begynner med noe, klarer jeg ikke å slutte. Men det har ingenting med voldtekt å gjøre. Det er at jeg ønsker bekreftelse, sier han.

Mannen ble ifølge Expressen i januar dømt til to års fengsel i en norsk domstol, for et 20-talls bedragerier mot kvinner han møtte før koronapandemien.