Slik blir du en bedre dater

Det er mye som tyder på at flere nordmenn har forbedringspotensiale når det gjelder datinglivet.

I en fersk undersøkelse utført av 512 brukere på datingappen «Happn» er det spesielt tre feiltrinn som utpeker seg.

Men frykt ikke, ved hjelp av noen enkle grep kan man brått bli en alle og enhver drømmer om å date.

– Blir stresset

Det er naturligvis mye tanker og følelser i forkant av et stevnemøte. Klamme hender, høy puls og nervøsitet er nok noe alle kan kjenne seg igjen i.

Selv om intensjonen med dating kan variere fra person til person, har trolig begge parter et ønske om at møtet skal bli vellykket. Likevel viser tall fra datingappens undersøkelse at dette ikke alltid er tilfellet.

Halvparten av brukerne svarer at man ikke har noe å prate om på daten, og 38 prosent mener man prater for mye om seg selv.

Samlivsekspert og parterapeut Stine R. Kase er ikke overrasket over resultatet.

– Folk blir stresset i situasjonen og klarer ikke holde seg avslappet. Da er det lett at man går i en slags kamp-flukt modus og blir oppjaget, sier Kase til TV 2.

Samlivsekspert Stine Kase er overbevist om at dating hadde vært lettere hvis man var mer avslappet. Foto: Privat.

Hun legger til at det høye stressnivået kan føre til at man etterstreber å gi best mulig inntrykk og derav plaprer i vei om seg selv.

– Det er en menneskelig mekanisme når vi ikke kjenner folk og er utrygge, sier samlivseksperten.

Unaturlig setting

Resultatene fra undersøkelsen viser også at hele 37 prosent gruer seg til å gå på date. Dette i frykt for at folk skal bli skuffet når de møter dem.

Derfor er det kanskje ikke like overraskende at 28 prosent svarer at det kan være fristende å pynte på fasaden. Flere beskriver at de de møter ikke er slik som beskrevet i appen.

– Mange tenker nok at man må vise frem et glansbilde. Det tror jeg egentlig ikke at det er noen som vil ha, sier Kase og legger til:

– Det er typisk for det samfunnet vi lever i. Men dersom man ønsker seg en kjæreste gjør man lurt i å være så ærlig man kan.

Hun tror man kommer langt med å vise frem sider av seg selv, både på godt og vondt. På denne måten kommer man bort fra den overfladiske siden ved dating.

IKKE STRESS: Dersom man skal lykkes i å finne kjærligheten er det fordel å gi det tid. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix / NTB

I tillegg påpeker hun at det er nyttig å gi det tid.

– Test det ut noen ganger før man avsier dommen. Vi er så travle med å finne kjærligheten, og det kan føre til at man går glipp av noe fint.

Hold det ekte

Til tross for at datingverden opererer på ulikt vis, er det noen «hovedregler» man kan søke støtte i.

Happns egne datingekspert, Simone Quist Mathiesen, råder de som jakter kjærligheten til å huske på følgende ting i det de trer inn i markedet:

Ikke vær forsinket!

Hold samtalen i gang ved å gi komplimenter eller stille spørsmål.

Ikke vær sjenert. Foreslå nye planer for neste date, hvis du vil holde kontakt.

Ikke vær så streng mot deg selv hvis daten går dårlig. Det er flere fisk i havet.

Like barn leker best?

Etter hvert som man kanskje får oppleve å ha et ekstra godt øyet for noen, er det spesielt en ting som er viktig å huske på.

VIS AKSEPT: Samlivseksperten peker på flere ting for å få et parforhold til å fungere. Foto: Privat.

– Det er kjempe viktig å gi rom for hverandre. Ikke tro at man skal bli så like, det gir egentlig ikke mening, sier Kase.

Det begrunner samlivseksperten med at man går inn i relasjonen med ulikt utgangspunkt. Forskjellig oppvekst og ulike verdier gjør at man ofte tenker annerledes.

– Det er ingen som eier sannheten. Man bør ha respekt for at man har ulikt syn på verden, og ikke lete etter feil, sier hun.

Avslutningsvis tipser hun om å praktisere takknemlighet overfor partneren sin på daglig basis.