Turbulent sesong for Skibladner: – Har vært veldig trist

– Den har vært veldig trist, rett og slett. Det er ikke mange dagene vi har seilt.

Slik oppsummerer markedssjef for Oplandske Dampskibsselskap, Eva Stø, årets sesong for hjuldamperen Skibladner.

Torsdag måtte skipet slepes tilbake til kai på Gjøvik etter å ha fått maskinstans i Nessundet i Ringsaker, med 121 passasjerer og 17 mannskap ombord.

Dermed må selskapet nok en gang avlyse planlagte turer.

Var ute i flere uker

Først måtte sesongstarten utsettes i tre uker på grunn av den lave vannstanden på Mjøsa.

Så måtte båten legge til kai etter kun seks dager i drift, da synketømmer i Mjøsa kom opp i skovlhjulet slik at det ble store skader.

Fredag for en uke siden gikk Skibladner inn i rute igjen, men nok en gang måtte den altså slepes til kai i går.

UNDER SLEP: Skibladner ble slept til kai av Mjøsvekteren torsdag ettermiddag etter havariet ved Helgøya. Foto: Redningsselskapet

– Det er skade på en stang ned til vakuumpumpa. Vi vet ikke om det er skade i selve vakuumpumpa ennå, sier Stø, og understreker at skaden ikke har sammenheng med det forrige havariet i juni.

Pumpen skal nå demonteres og sendes til Ringsaker Industriservice, som selskapet har et tett samarbeid med.

MARKEDSSJEF: Så langt er det uklart når Skibladner kommer i drift igjen. – Vi er alltid optimistiske og håper vi skal komme på vannet i løpet av kort tid, og vi står på for å klare det, sier Eva Stø. Foto: Privat

Ettersom maskinen er fra 1888, finnes det ikke reservedeler. Derfor må det lages nye deler hvis noe må erstattes.

– Veldig alvorlig

Selskapet har så langt i år tapt seks millioner og godt over 10 000 passasjerer.

– Det er veldig alvorlig. Vi har tapt mange passasjerer, og Skibladner er jo et ikon på Mjøsa, sier Stø.

Resten av de planlagte seilasene denne uken er nå kansellert, og selskapet jobber nå med å kontakte passasjerer som har kjøpt billett. Når skipet er tilbake i rute er ikke klart ennå.

D/S SKIBLADNER: Skipet, som også kalles "Mjøsas hvite svane" ble sjøsatt i 1856. Maskinen er fra 1888. Skipet har sin hjemmehavn på Gjøvik. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er ikke dette vi vil drive med, vi vil seile med passasjerer. Det er formålet vårt å kunne drive rutetrafikk på Mjøsa, sier Stø.

Bortsett fra pandemiårene tror ikke Stø at selskapet har hatt en tråere sesong på flere tiår.

Samtidig understreker hun:

– Vi har overlevd to verdenskriger, og forlist to ganger ved kai. Og nå har vi vært gjennom to år med pandemi, så vi skal overleve dette her og. Men det var ikke den sesongen vi så for oss når vi endelig var ferdig med restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, sier Stø.