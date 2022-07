Studier kobler koronaviruset til et spesifikt avløp i Wuhan

Viruset som er funnet i avløpet til en salgsbod på Wuhan-markedet, er det samme som de første koronasyke var smittet av, skriver Videnskab. Det viser to studier publisert i tidsskriftet Science.

Avløpet med koronavirus hørte til en bod som slaktet og solgte ville dyr.

– De to nye studiene er kjempeviktige. Endelig er det sterkt bevis for utbruddets start og spredning, så vi kan komme den usannsynlige laboratorie-hypotesen til livs, sier den danske virusforskeren Thea Kølser Fisher.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er blant dem som har undersøkt om viruset stammer fra en lab i Kina.

I en av studiene har forskere fått adgang til adresseopplysninger om de aller første smittede i Wuhan. De fleste av dem bodde i et boligkompleks svært tett på markedet.

Fisher sier at sannsynligheten for at et laboratorium-virus ville hatt en slik geografisk utbredelse, er «cirka lik null». Til tross for flere forsøk på å finne ut om kilden til pandemien var i en lab, sier Fisher det ikke er dokumentasjon som underbygger dette.