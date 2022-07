Ber om åtte års fengsel for sangstjernen

Spanske myndigheter mener at Shakira har begått skattebedrageri.

Det opplyser AFP.

Artisten har valgt å ta saken til retten i stedet for å inngå forlik, etter at spanske myndigheter tok ut en siktelse mot henne i 2018. Hun anklages for å holdt tilbake 14,5 millioner euro i skattepenger.

Ifølge siktelsen skal Shakira Isabel Mebarak Ripoll (45) ha oppført Bahamas som sitt faste bosted overfor skattemyndighetene i perioden fra 2012 til 2014, mens hun i realiteten bodde i Spania med sin daværende partner, den spanske fotballspilleren Gerard Pique.

Den colombianske artisten har siden 2015 hatt sin faste bostedsadresse i Spania.

I mai avviste retten i Barcelona Shakiras anke av saken, og henviste til at dokumentasjonen hun sendte inn var utilstrekkelig.

Nå har artisten valgt å avvise spanske myndigheters forslag om et forlik utenfor retten, og ifølge advokatene hennes ønsker hun å bevise sin uskyld i rettssalen. Det melder Aftonbladet.