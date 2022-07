Emilie Stordalen er gravid

Nyheten melder Stordalen selv på Instagram.

«Siste kveld i ferien, og siste sommer jeg og Jens har helt for oss selv!» Skriver hun i bildeteksten og legger til:

«Vi skal ha en baby!»

Stordalen, som for tiden er på ferie i Italia, skriver også følgende på en historie på Instagram:

– Et nytt kapittel. Ekstremt takknemlig og litt redd.

Forlovet

Hotellarvingen er sammen med forloveden Jens Bredberg. Paret møttes for 10 år siden, men forholdet ble ikke kjent for offentligheten før 2019. Paret forlovet seg i 2020.

Før frieriet kunne det virke som Stordalen synes det var på høy tid at kjæresten gikk ned på et kne. Hun ga ham nemlig et tydelig hint.

Etter å ha deltatt på forlovelsesfesten til noen venner bestemte hun seg printe ut bilder av en hånd med en forlovelsesring som hun festet på en rekke av kjærestens gjenstander. Blant annet snusboksen, i undertøyskuffen og på datamaskinen til kjæresten hang Stordalen bildet.

Går i farens fotspor

I 2020 kunne Stordalen fortelle at det var faren som fikk henne til å teste ut hotellbransjen. Nå har hun en toppstilling i selskapet, og jobber som markedssjef på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Etter videregående skole studerte Stordalen hotellfag på Cornell University i USA, og tok en mastergrad i strategi og markedsføring i London.

– Spesielt nå etter at jeg har vært på The Hub, så har det vært sånn: «Det er dette!», fortalte hun TV 2 om livet i hotellbransjen som har vært midt i blinken for 30-åringen.

Kompanirekrutt

Tidligere i år kunne vi se Stordalen kjempe under Dag Otto Lauritzens militærregime på «Kompani Lauritzen». Men under programmet fikk hotellarvingen store problemer.

Da Stordalen skulle gjennomføre et dykk under øvelsen «Hurramegrundt» sprengte hun begge trommehinnene i ørene. Hun ble derfor frarådet å delta under alle undervannsøvelser.

Som følge av dette kunne ikke Sotrdalen utføre «militært baklengsstup» og fikk ikke sanket poeng. Dette førte til at hun til slutt tapte mot Emilie Nereng i dimmekamp.

God kveld Norge har vært i kontakt med Stordalen som sier at hun ikke har noen ytterlige kommentar utover det hun skriver på Instagram.