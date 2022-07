Nye avsløringer om oppfølger til omstridt spill: – Blir veldig annerledes

Den etterlengtede oppfølgeren i Grand Theft Auto-serien, GTA VI, vil bli veldig annerledes enn forgjengeren. Det skriver Bloomberg, som har intervjuet kilder tett på produksjonen av spillseriens oppfølger. Nå avsløres en rekke detaljer om spillet.

Rockstar Games står bak suksesser som Grand Theft Auto-serien og Red Dead Redemption. Selskapet er kjent for utviklingen av spill som inneholder sensitive politiske handlinger. Nå endres det.

SUKSESS: GTA V er det nest bestselgende spillet gjennom tidene, med 165 millioner solgte eksemplarer. Foto: Scanpix

Store endringer

Selskapets bestselgende franchise, Grand Theft Auto, er en satirisk skildring av Amerika som går ut på at man spiller gangstere som dreper sivile, og hvor kvinner for det meste er avbildet som sexobjekter. GTA V kastet fornærmelser mot alt fra høyreorienterte radioverter til liberale politikere.

OMSTRIDT: Etter omstridt innhold i de tidligere spillene i GTA-serien, vil det nå skje noen endringer før neste utgivelse. Foto: Rockstar Games, GTA V

Den profilerte spilljournalisten Jason Schreier beskriver i Bloomberg-artikkelen at selskapets arbeidsmiljø ikke var mye annerledes.

Rockstars store suksess førte også til at ansatte ble utbrent, og i 2018 gjennomgikk selskapet en offentlig kontrovers som fikk hundrevis av ansatte til å snakke ut om det vanskelige arbeidsmiljøet.

Rockstar-ansatte beskrev en arbeidskultur preget av drikking og utflukter til strippeklubber.

Etter kontroversen beskriver Schreier store endringer innad i selskapet som hevdes å ha gjenoppfunnet seg selv som et snillere og mildere.

Med en ny tone i selskapet og en endring i sin kreative retning, mener journalisten at GTA VI bli veldig annerledes enn forløperen. Blant annet sies det at spillet skal ta plass i «Vice City» og at det for første gang i den 25 år gamle spillserien vil være en hovedkarakter av det kvinnelige kjønn.

På sine nettsider skriver Rockstar at stadig flere ressurser blir flyttet over på det kommende spillet.

– I løpet av de siste årene har vi gradvis flyttet flere utviklingsressurser over til det neste innslaget i Grand Theft Auto-serien. Vi forstår at det er viktigere nå enn noen gang å overgå spillernes forventninger, og å gjøre dette neste spillet så bra som overhodet mulig, forklarer teamet.

Alt tyder på at Grand Theft Auto VI vil føles veldig annerledes enn forgjengeren.

KARAKTERER: I GTA V var disse spillets hovedroller, nå avsløres det at i den sjette utgaven vil en kvinne være i en av hovedrollene. Foto: Rockstar Games, GTA V

Avsløringer rundt spillets innhold

Spillet, under prosjekttittelen «Project Americas», skulle ifølge tidligere rykter inkludere større landmasser fra både Nord- og Sør-Amerika.

Nå hevder Bloombergs kilder, som er anonymiserte, at produksjonen heller har valgt å satse på en fiktiv versjon av Miami som lokasjon. Deretter er planene å oppdatere spillet kontinuerlig med nye oppdrag og byer. Likevel er spillets verden fortsatt stor, med flere områder enn i tidligere GTA-spill.

Kildene avslører også at det for første gang vil være en kvinnelig hovedperson i den sjette utgaven av spillserien. Hun hevdes å være en av to ledende karakterer, inspirert av bankranerne «Bonnie og Clyde».

Spillet har vært under utvikling siden 2014 og det ble offisielt bekreftet tidligere i år, etter lang tid med rykter.

– Vi er glade for å bekrefte at det neste spillet i Grand Theft Auto-serien er under aktiv utvikling og vi er godt i gang. Vi ser frem til å dele mer så snart vi er klare, meldte Rockstar tidligere i år.

Utgivelsesdatoen er ikke bekreftet, men Bloomsbergs kilder hevder at det forventes å ta ennå to år til.