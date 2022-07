Nå er Allsang på grensen-eventyret over

I 2007 rullet Allsang på grensen over TV-skjermen for første gang med programleder Katrine Moholt (48) i spissen.

Siden har det folkekjære programmet vært fast tradisjon sommer etter sommer, med stjerneartister som Carola, Kurt Nilsen, TIX, Ronan Keating, Bjørn Eidsvåg og Elisabeth Andreassen.

Lørdag kveld blir Allsang-kapitlet lukket etter 15 år og 16 sesonger med sang, underholdning og stemningsfulle øyeblikk.

MAGISK: A1-stjernen Ben Adams og Ulrikke Brandstorp ga trolig flere gåsehud da de opptrådte med «Shallow» under Allsang på grensen i 2019. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Se en av årets mest magiske Allsang-fremførelser i videoen øverst i saken.

Siste sending blir innspilt på showets faste arena siden oppstarten, nemlig Fredriksten festning i hjertet av Halden.

I strålende solskinn skal artistene Sissel Kyrkjebø, Blåsemafian, Hagle, ZadeKing, Halva Priset, Bobbysocks og Secret Garden på scenen – stødig ledet av Moholt og Stian «Staysman» Thorbjørnsen (40) mellom opptredenene.

– Rart

Overfor TV 2 uttrykker programleder Moholt at det er vemodig at Allsang på grensen snart er over for godt.

– Det er rart at dette er siste kvelden med Allsang-eventyret, samtidig som vi i kveld ikke skal være triste. Vi skal feire alt det fine vi har skapt sammen her på festningen, sier hun, og fortsetter:

– Det beste har vært å ha en arena der artister og publikum kommer så tett på hverandre. Publikum er 90 prosent av programmet vårt, og samspillet mellom tusenvis av mennesker som synger sammen med sine favorittartister er magisk. For artistene har vi vært en arena for alle, der de har kunnet vise frem musikken sin for veldig mange live og veldig mange TV-seere.

Jahn Teigen og Anita Skorgan synger Adieu

48-åringen deler videre at hun kommer til å savne produksjonen og programledermakkeren.

– Jeg kommer til å savne alle menneskene, og hele Allsang-familien som har jobbet så tett sammen alle disse årene. Jeg har fått venner for livet, både foran og bak kamera. Jeg er spesielt glad for å ha fått en sjelevenn i Stian. Og så kommer jeg til å savne festningen og Halden by – sommerbyen med festningen som ruver høyt der opp, og alle øyeblikkene vi har skapt sammen her.

Etter 15 somre med Allsang ser programlederen frem til følgende:

– Neste sommer gleder jeg meg til å logge helt av. Ha ferie og helt fri med gjengen min.

– Stolt og glad

Også sanger Sissel Kyrkjebø (53) synes det er leit at programmet går mot slutten i kveld.

– Det er litt vemodig fordi Allsang har betydd så mye for det norske folk i så mange år, og jeg har vært så heldig å få vært med flere ganger, sier hun, og fortsetter:

– Jeg må si at jeg ble veldig stolt og glad for å få lov til å være med på den aller siste sendingen. Det er jo et lite stykke historie som skal avsluttes i dag.

For Kyrkjebø er det publikum hun kommer til å savne mest.

– Jeg kommer til å savne publikum. Og det å komme ut i de fantastiske, vakre omgivelsene, som er her på Fredriksten festning. Og det er alltid sol, og publikum er glade og med fra første stund, sier hun.

Se siste sending av Allsang på grensen torsdag 4. august klokken 21.40 på TV 2, og klokken 20 på TV 2 Play.