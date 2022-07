«Paradise Hotell»-vinner venter barn: – Litt planlagt

I 2021 vant Victoria Lovise Langfjell «Paradise Hotell», og da hun kom hjem fra Mexico, fant hun raskt kjærligheten med sin gode venn Elias Bårdsen.

Nå venter kjæresteparet sitt første barn sammen. Til God kveld Norge forteller Langfjell at hun har det veldig bra.

– Det er spennende. Jeg er helt sjokkert, klarer ikke innse det.

Litt planlagt

Paret kom nettopp hjem fra en romantisk ferie i Roma som Langfjell fikk i bursdagsgave av kjæresten. Nå setter de kursen mot nord hvor paret bor sammen i Mo i Rana. Langfjell kan fortelle at graviditeten ikke kom helt overraskende på.

– Jeg hadde egentlig skjønt det, fordi jeg hadde reagert på noe egg jeg spiste. Jeg hadde spydd med en gang og tenkte at det var noe feil. Så da tok jeg en test, og den var positiv, forklarer hun og fortsetter:

– Jeg ble sjokkert, det var helt rart med to streker. En veldig spesiell følelse.

På grunn av en operasjon i februar hadde reality-deltakeren sluttet med prevensjon, og deretter bestemte paret seg for å la være å begynne med det igjen.

– Det var litt planlagt, avslører Langfjell.

– Vi snakket litt om det og kom frem til at.. Jaja, nå er det gjort.

Vennene trodde hun fyllekjørte

Langfjell gikk seirende ut av sesong 14 av det populære reality-programmet, som i dag går under det nye navnet «Paradise», og jobber hovedsakelig med sosiale medier. Nå er hun også klar for familielivet.

– Altså, det er så rart å høre det selv, men det er bare kjempekoselig. Det blir jo et nytt liv nå; jeg er egentlig vant til å feste og være veldig sosial. Jeg vet at det kommer til å bli satt litt til side, sier hun.

På tross av svangerskapet har Langfjell prøvd å leve så normalt som mulig. Derfor har hun funnet noen kreative løsninger for ikke å bli avslørt.

– Jeg har vært med ut, men ikke drukket, tømt alkoholfri vin i vanlige vinflasker. Jeg vil jo ikke bli kjedelig, ler hun.

«Paradise»-vinneren forteller at det er en lettelse å endelig kunne dele nyheten offentlig.

– Du aner ikke, det er så godt. Jeg har latet som jeg har drukket i fire måneder. Kjørt på byen og kjørt hjem. Folk har jo trodd at jeg har fyllekjørt.

Nyttårs-barn

Langfjell forteller at om det blir en gutt eller jente fortsatt er ukjent, men når de får vite det skal de ha en «gender reveal». Barnet er forventet å komme i januar, og 24-åringen håper det kommer på tiden.

– Vi får håpe at den kommer da, hvis den kommer før så skal jeg knipe igjen! Jeg vil gjerne ha et januarbarn.

Selve fødselen innrømmer hun derimot at hun gruer seg til.

– Jeg gruer meg veldig, det høres skummelt ut. Men det går nok bra. Jeg gruer meg til å ha vondt og å være uggen etterpå. Men smerten glemmer man nok fort, sier Langfjell.

– Vært ekstremt dårlig

Til tross for idylliske omstendigheter i Italia har det ikke vært lett å være gravid i det varme været.

– Det har jo vært den hetebølgen. Jeg har gått rundt og vært sliten og utmattet. Jeg kjenner også litt ekstra på det hormonelle. Kroppen får kjørt seg i varmen, forteller 24-åringen.

Og det er ikke bare heten som har ført til ubehag. Langfjell forteller at hun har følt seg dårlig store deler av tiden.

– Jeg har vært ekstremt dårlig, slitt skikkelig. Vært kvalm, spydd og hatt hodepine. Også har jeg sovet mye.

Heldigvis er det ingen tvil om at Bårdsen stiller opp og støtter.

– Han er verdens beste kjæreste. Han er så tålmodig. Så det passer ypperlig.

Leste nyheten på Jodel

I november har kjæresteparet vært sammen i ett år, men Langfjell forteller at de har vært venner lenge og alltid visst om hverandre.

– Vi har vært venner i mange år og er fra samme plass. Vi begynte å henge hver dag som venner før Mexico, og da jeg kom hjem så fikk vi en flørtende tone, forteller Langfjell.

Gravid-nyheten har ikke vært skjult for alle, og i en liten by er det fort at ting sprer seg.

– Jeg har fortalt det til familien og venner. Det er en liten by, så alle vet det jo. Jeg har til og med sett det på Jodel, sier hun og legger til at jubelen stod da hun fortalte det.

– Familien ble kjempeglad, det var jubling og gråting. Det er første barnebarnet på begge sine sider, så det var gledestårer.