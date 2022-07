Ni år gammel jente knivdrept

England rystes av drapet på et barn i Boston i Lincolnshire.

Politiet fikk klokken 18.20 torsdag melding om at en person var blitt drept i Boston i Lincolnshire.

Da nødetatene kom til stedet, viste det seg at offeret var et barn.

– En ni år gammel jente er dessverre død etter det som antas å være en stikkskade, sier Lincolnshire-politiet i en uttalelse.

Hun ble drept i gaten Fountain Lane i sentrum av den lille byen på østkysten av England.

Politiet sperret av begge ender av et smug og uttalte like før midnatt at de vil jobbe på åstedet «i overskuelig fremtid».

KNIVDRAP: Politiet på åstedet hvor en ni år gammel jente døde etter en stikkskade. Foto: Joe Giddens / PA / NTB

«Vi har satt i gang en drapsetterforskning. Den unge jentas foreldre er blitt varslet, og våre tanker er hos dem i denne utrolig vanskelige stunden. Hennes familie vil få støtte av spesialtrent personell», sier politiet.

Byens parlamentsmedlem Matt Warman kaller hendelsen «dypt sjokkerende».

– Jeg vil oppfordre alle til å la være å spekulere mens denne ekstremt viktige etterforskningen pågår. Det er avgjørende at de ansvarlige blir stilt til ansvar, sier Warman i en uttalelse på Facebook.