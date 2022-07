Ekspert mener han misforstår

Programleder Victor Sotberg delte torsdag med sine følgere på Instagram at han «hater disse reklamene». Frustrasjonen gjaldt en reklamekampanje fra privatistskolen Sonans.

Kampanjevideoen viser blant annet en gutt som trener, en gutt som spiller dataspill og en jente i russedress som sover i skolegården. Over hver situasjon er det skrevet forskjellige tekster:

«Her tenker Yosef mest på egen fysikk. Ikke så mye på fysikk 1»

«Her ble jens så opphengt i spillkarakterer at han endte uten karakter i matte»

«Her la ikke Ida inn det siste giret for å bli siviløkonom»

Situasjonene med trening og gaming falt ikke i smak hos programlederen.

Mener unge ikke blir tatt på alvor

Til God kveld Norge forteller Sotberg at han ble frustrert da han så reklamen.

– Jeg føler jo at reklamene til Sonans misbruker noen foreldres fordommer mot unges hobbyer, så jeg ble ganske frustrert og sur da jeg så disse reklamene, forteller han.

Grunnen til at han misliker slike reklamer forklarer han at er fordi han mener de undergraver unges interesser.

– De gjør gaming og trening til syndebukker for om noen sliter på skolen. Meget gammeldags måte å se dette på. Trening og fysisk aktivitet er jo megaviktig for å blant annet få overskudd til skole!

IRONISK: Sotberg delte hva han følte om reklamen med følgerne sine på Instagram. Foto: Skjermdump

Han peker også på fordelene ved gaming.

– Alt fra å lære språk til å utvikle løsningsorientering. Og ikke minst for å koble litt av.

Sotberg har vært en del av NRKs YouTube-satsning «FlippKlipp» som blant annet annet handlet om gaming. Sotberg er bekymret for at reklamen kan føre til skam rundt unges interesser.

– De unge som ser disse reklamene føler nok fortsatt at de ikke blir tatt på alvor og at deres hobbyer er noe de burde skjemmes over. Og noen foreldre som ser disse reklamene kan fort tenke at barna deres sin hobby kan ødelegge skolegangen og fremtiden, sier han og legger til:

– Så klart skal alt ha en balanse. En god balanse mellom gaming, trening og skole er jo det beste. Men det er absolutt ikke det budskapet jeg får av Sonans sine reklamer.

Vil gi unge en ny sjanse

Makredssjefen for Sonans, Raymond Hanslien, forklarer at intensjonen med reklamen er å legge til rette for at unge skal få en ny sjanse.

– Med «Etterpåklok»-kampanjen sier vi høyt og tydelig at det er lov å gjøre feil, og lære av dem. Det er mange ting å ta stilling til i overgangen fra ungdom til voksen, forklarer han og fortsetter:

– Ofte er det ikke problemer med ambisjonene, men det er fort gjort å glemme utdannings- og karrieremålene sine i en engasjerende periode som ung voksen, enten du har latt deg engasjere av gaming, trening, russetid – eller noe helt annet.

– De siste årene har 30-40% av studentene som begynner hos oss manglet vitnemål fra videregående, og vi mener det er viktig å ikke stigmatisere denne gruppen, men heller legge til rette for en ny sjanse.

Situasjoner man kan relatere til

Hanslien sier at kampanjen skal være både en påminnelse til ettertanke og en bevisstgjøring av at tilbudet deres eksisterer.

EN NY SJANSE: Markedssjef for Sonans, Raymond Hanslien forteller at Sonans vil slå et slag for alle som velger å være etterpåkloke. Foto: Sonans

Han forklarer også grunnen til at de bruker situasjoner som gaming, trening og russetid:

– Målgruppen filmene henvender seg mot er 18-29 år gamle. Vi opplever ikke at disse har fordommer mot gaming, tvert imot spiller mer enn 50% daglig, og det er en av de mest populære fritidsinteressene sammen med film og musikk.

Han poengterer at det ikke betyr at man ikke skal ha fritidsinteresser ved siden av jobb og skole, men at Sonans tror at mange har kjent på følelsen av at de har brukt for mye tid på ting som er gøy.

– Da er det godt å vite at det er lov å være etterpåklok, sier Hanslien.

– Synd at Sotberg reagerer

Avslutningsvis legger Hanslien til at uavhengig av årsaken til at man velger å ta opp fag som privatist, vil Sonans slå et slag for alle som velger å være etterpåkloke.

– Vi er opptatt av at alle fortjener en ny sjanse. Privatister som tar opp fag skaper nye muligheter for seg selv – og det heier vi på!

– Det er selvsagt synd å høre at Sotberg reagerer på kampanjen. Vi håper likevel han forstår bakgrunnen og intensjonen.

Han sier også at de ikke har noen planer om å endre på kampanjen.

– Utover innspillet har vi ingen informasjon som tilsier at vi bør endre kampanjen, tvert imot får vi gode tilbakemeldinger. Mange synes budskapet er viktig, flertallet kjenner seg igjen og oppgir at filmene er morsomme og sanne.

Tror Sotberg misforstår

Førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania har blant annet reklame og markedsføring som ekspertområder, og han tror at Sotberg misforstår reklamekampanjen.

– Jeg tror han misforstår både effekten og intensjonen bak reklamen. Jeg tror de forsøker å lage noen historier som folk som ikke har fått det til på skolen, kan fortelle om seg selv, sier han til God kveld Norge.

Tangen mener at kontrastene mellom fritidsaktivitetene og utfordringer på skolen er et relevant virkemiddel for å nå målgruppen.

– Det at du har blitt litt for ivrig på dataspill og trening, og at det ikke går så bra på skolen er tillatte fortellinger. Ved at de settes opp som motsetninger så forsøker de å fortelle historier som når mange, forklarer Tangen og legger til:

– Han (Sotberg red.anm.) har jo drevet med gaming selv, og da er dataspill er verdt å forsvare.

EKSPERT: Reklame og markedsføring er blant ekspertområdene til Karl-Fredrik Tangen. Foto: Høyskolen Kristiania

Kan tolkes ulikt

Tangen påpeker at publikum kan tolke reklame ulikt fra person til person.

– Reklamekritikere tror ofte at andre er dummere enn dem selv. Det er ikke sikkert at andre leser det sånn, sier han og legger til:

– Disse reklamene er mer en utstrakt hånd til de som vil bestå videregående enn en mobbing av fritidsaktiviteter.

På spørsmål om ikke Sotberg har et poeng svarer Tangen nei, og sier at han ikke har noe å frykte over reklamekampanjen.

Han poengterer også at fritidsaktiviteter har en god status i samfunnet og at det ikke er der problemet ligger.

– Det store problemet er ikke vranglesning, men han tillegger folk veldig dårlig tolkningskompetanse. Og da later han som at han har det selv for å forsvare dataspill.

Sotberg på sin side mener det er fint at Tangen kommer med en slik forklaring, men kjenner seg ikke igjen i påstanden om «dårlig tolkningskompetanse».

– Jeg kommer fra gaming ja, og jeg tolker det som jeg forstår det og slik reklamen treffer meg. Og det er slik den fikk meg til å føle, og tydeligvis mange andre også, sier han til God kveld Norge.

Programlederen la også ut en Instagramhistorie torsdag kveld der han skrev at mange av følgerne var enige med han og takket for fine meldinger.