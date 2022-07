Under bildet av Putin sverger de troskap til Russland

Et rom i den ukrainske byen Kherson fylles av den russiske nasjonalsangen. Russland okkuperte byen for fem måneder siden, og lokalet driftes nå av russisk innenriksdepartement.

På en vegg, på hver sin side av det russiske flagget, henger et bildet av president Vladimir Putin og et rødt skjold med en dobbeltørn i gull – det russiske riksvåpenet.

Foran står en liten gruppe ukrainere.

SEREMONI: En ukrainsk mann gjennomgår en prosedyre for å tilegne seg russisk pass. Den ukrainske byen Kherson har vært okkupert i over 150 dager. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

– Jeg elsker Russland. Ære til Russland, sier 58-år gamle Igor Chaika etter å ha sverget troskap til regimet som har invadert Ukraina.

Alexandra Safronova (92) tørker tårer fra øynene i det hun mottar sitt russiske pass:

– Jeg er lykkelig. Takk, sier hun.

Russland hevder flere ukrainske statsborgere velger å søke om russisk pass, melder Reuters. Men stemmer det? Og hva får noen ukrainere til å søke?

Mottatt 11 000 søknader

Ukrainske myndigheter har lovet å gjenerobre byen innen september.

– Vi kan si at Kherson-regionen definitivt vil bli frigjort innen september, og alle planene til okkupanten vil mislykkes, sa Serhij Khlan, rådgiver til Kherson-guvernøren, i et intervju med ukrainsk TV søndag 24. juli.

Men inntil videre svaier fortsatt det russiske flagget over byens rådhus.

Og seremonien som tok plass mandag 25. juli er bare en av mange som har blitt gjennomført de siste ukene, rapporterer Reuters.

Russiskinnsatte myndigheter forteller at de har gitt ut mer enn 2300 russiske pass, og at de har mottatt mer enn 11 000 søknader.

Prosessen blir kraftig kritisert av både ukrainske og amerikanske myndigheter, som kaller det for et ulovlig forsøk på å annektere ukrainske byer.

PROPAGANDA: Utenfor passkontorene henger propaganda-plakater hvor det står blant annet «Russland er her for alltid!» og «Inn i fremtiden sammen med Russland». Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

Myndighetene i Kreml har omtalt krigen i Ukraina som en «spesiell militær operasjon», og at de har agert for å forsvare russiske sympatisører i Ukraina, som de mener blir forfulgt og trakassert av ukrainske myndigheter. Påstandene avvises av regjeringen i Kyiv.

Khersons fall er viktig fordi den gir Russland mulighet til å kontrollere mer av Ukrainas sørlige kystlinje og til å presse på mot Odesa, som ligger lenger vest langs kysten.

Byen linker også Krimhalvøya, som Russland okkuperte i 2014, med fastlandet i Ukraina.

SIKKERHET: Den lokale befolkningen i Kherson må gjennom en sikkerhetskontroll hos Russlands innenriksdepartements kontorer i byen. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Varsler folkeavstemning

Russland har allerede innført rubelen som valuta i Kherson, og innbyggerne har nå også kun tilgang til russisk-kontrollert internett og russiske TV- og radiokanaler.

Nestleder Kirill Stremousov for den russisk-støttede regionale regjeringen har tidligere varslet en folkeavstemning der det skal avgjøres om Kherson skal bli en del av Russland. Datoen for en eventuell folkeavstemning er enda ukjent.

Oleg Nikolenko, talsmann for Ukrainas utenriksdepartement, sier Russlands pass-taktikk er et forsøk på å legitimere angrepskrigen mot Ukraina.

KØ: Utenfor passkontoret i Kherson stod det for det meste eldre kvinner i kø mandag 25. juli, ifølge Reuters reporter. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

– Vi ser at Russland prøver å absorbere territorier. De prøver å sette opp okkupasjons-administrasjoner, sa Nikolenko til Reuters.

Videre hevder Nikolenko at interessen for russiske pass er lav blant befolkningen i Kherson, og at dem som har søkt om russisk pass i all hovedsak er eldre, som har behov for helsehjelp.

Prekært behov for penger

Utenfor passkontoret i Kherson stod det for det meste eldre kvinner i kø mandag 25. juli, ifølge Reuters reporter.

På andre siden av veien, møter reporteren en mann med navn Pedro, som er blant søkerne. Han forteller han ser frem til å få russisk pensjon – som i snitt er bedre enn den ukrainske pensjonsordningen, ifølge offisielle tall.

PENGER: Lokalbefolkningen i Kherson mottar kontantstøtte i russiskkontrollerte Kherson. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

– 10 000 rubler (1580 kroner) skader ikke, sier den 83 år gamle pensjonisten Svetlana Stepanova.

Sammen med et dusin andre, står hun i kø for å få engangsutbetalingen fra innsatte regionale regjeringen.

Ukrainas pensjonsfond opplyser at en gjennomsnittlig månedlig pensjon i Ukraina er på 4370 UAH, som tilsvarer 1160 kroner. I Russland mottar pensjonister 9300 rubler, eller om lag 1500 kroner, i snitt.