Syrisk skip med ukrainsk korn ankom Libanon

Et syrisk skip med korn fra et russisk-okkupert område i Ukraina har ankommet Libanon. Ukrainas ambassadør i Libanon har bedt om en forklaring.

Ifølge ambassaden ankom skipet den libanesiske havnebyen Tripoli onsdag. Det var lastet med byggkorn fra Feodosia på Krim-halvøya, som ble okkupert og annektert av Russland i 2014.

Meldingen om skipslasten kommer få dager etter at Ukraina og Russland signerte en avtale om korneksport. Målet med avtalen er å få i gang korneksporten fra Ukraina via Svartehavet.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, har russiske krigsskip blokkert utfarten fra ukrainske havner slik at det ikke har vært mulig å eksportere kornet uten risiko for russiske angrep. Sjøen er også minelagt av Ukraina, og skipene trenger å bli eskortert ut for å komme trygt gjennom farvannet.

Avtalen skulle sikre at Ukraina selv kan eskortere ut skipene, og at de ikke angripes av russiske krigsskip. Deretter skal de kontrolleres av FN og Tyrkia i Istanbul.