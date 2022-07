Karlsson og Dahlqvist slår tilbake mot norske langrennsløperne: – Bullshit

Det har blitt spekulert i om det var en økonomisk motivasjon til at Frida Karlsson og Maja Dahlqvist hoppet av landslaget i mai. Nå svarer svenskene.

– Det er bullshit. Dette har ikke gjort noen forskjell for meg økonomisk, sier Frida Karlsson til Expressen.

Det kommer som følge av at Erik Valnes og Pål Golberg uttalte til Nettavisen i juni at de tror det er en økonomisk gevinst for svenskene som hoppet av landslaget.

Selv tviholder Karlsson på at de hoppet av for å optimalisere, få flere dager hjemme og beholde den røde tråden de hadde skapt med laget sitt.

– Det handler ikke om penger i det hele tatt, uttalte Karlsson da det ble offentlig at de gikk ut av landslaget.

Karlsson får støtte av Dahlqvist i sin begrunnelse.

– Jeg tror at man gjør mesteparten av jobben hjemme, Treningsleir gir ikke like mye kontinuitet som hjemme i Sverige. Vi ønsket å følge vårt eget opplegg og ha fleksibilitet i treningen vår. Jeg tror man hele tiden må bryte mønstre i det man gjør, nye ting og nye innspill, sier Maja Dahlqvist.

– At det skulle handle om penger er helt feil, det var tungt at folk trodde det, da føler man seg nesten som en «bitch», fortsetter lagvenninnen.

