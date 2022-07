Fotballryktene: – Åpner for retur til gamleklubben

Cristiano Ronaldo (37) er fortsatt på utkikk etter ny klubb. Her er fredagens overgangsrykter!

Cristiano Ronaldo ønsker å forlate Manchester United og utforsker nå muligheten for å returnere til Sporting Lisboa, melder Sky Sports (via the Atletic).

Ronaldos agent, Jorge Mendes, har hatt samtaler med Sporting ifølge avisen.

Nuno Tavares skal gjennomføre medisinske tester med Olympique de Marseille fredag. Arsenal og Marseille skal være enige om en låneavtale for den portugisiske venstrebacken.

TIL FRANKRIKE? Nuno Tavares under en kamp på Arsenals USA-turné. Foto: Sam Navarro

Overgangen vil bli offentligjort etter kontraktsignering fredag, melder overgangsguru Fabrizio Romano på Twitter.

Marseille jakter også på Inter-spissen Alexis Sanchez, melder franske L`equipe.

Arsenals manager Mikel Arteta utelot keeper Bernd Leno, midtforsvarer Pablo Mari og høyreback Hector Bellerin fra en treningskamp nylig. Alle tre spillerne skal være på vei bort fra Arsenal, melder engelske Mirror.

Tottenham skal være villig til å selge Giovani lo Celso hvis de får 17 millioner pund (ca. 202 millioner kroner) for midtbanespilleren, skriver Athletic.

Både Villarreal og Fiorentina har vist interesse for den 26 år gamle argentineren.

Club Brugge og AC Milan skal være enige om en overgang for Brugge-spissen Charles de Ketelaere.

Det til tross for at også Leeds og Leicester også har vist interesse for 21-åringen. Det skriver 90 min.

Barcelona er interessert i å hente Tottenhams Sergio Reguilon hvis de ikke blir enige med Chelsea om en overgang for venstreback Marcos Alonso. Det melder spanske AS.

Manchester Citys James McAtee er aktuell for utlån kommende sesong, melder Football Insider.

UTLÅN? Manchester Citys James McAtee er ønsket av flere klubber. Foto: Martin Rickett

Både Leeds United og Nottingham Forest er interessert i å hente den 19 år gamle midtbanespilleren.

Everton fortsetter jakten på Paris Saint-Germains Idrissa Gueye. Everton har tidligere prøvd å hente midtbanespilleren uten hell.

PSG ønsker å selge 32-åringen så snart som mulig melder Romano, men samtalene om en overgang er fortsatt på et tidlig stadium.