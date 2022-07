– Veldig gode sjanser for et norsk lag i Champions League

Bodø/Glimt smadret Linfield 8-0, og tok seg videre til 3. runde av Champions League-kvaliken.

Der venter litauske Zalgiris, som noe overraskende slo ut svenske Malmö. Et lag som Bodø/Glimt sannsynligvis vil bli skuffet om de ikke slår ut.

– Zalgiris har de alle muligheter i verden til å slå. De har gjort det bra i det siste, så hvis de ikke klarer det blir jeg overrasket. De er mer kjent for basket enn for fotball, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Om det blir seier der for Glimt, venter playoff, som er siste hinder før gruppespillet i Champions League.

Overkommelige lag

Hvem de møter der blir først avgjort etter at den tredje runden er spilt, men allerede nå er det interessant å kikke på hvem de mulige motstanderne kan bli.

Disse kan Glimt møte om de går videre: FC København Trabzonspor Vinneren av: Maccabi Haifa (Israel) - Apollon Limassol (Kypros) Qarabağ (Aserbadjan) - Ferencváros (Ungarn) Ludogorets (Bulgaria) vs Dinamo Zagreb (Kroatia) Sheriff (Moldova) vs Viktoria Plzeň (Tsjekkia) Røde Stjerne (Serbia) - Pyunik (Armenia)

Alle lag må altså spille seg frem, med unntak av København og Trabzonspor som allerede er kvalifisert for playoff-runden.

– De bør Glimt helst unngå, sier Mathisen.

Resten av lagene derimot, de skremmer ikke TV 2s ekspert.

– Jeg frykter ikke noen av dem. Mange har nok press på seg sammenlignet med Glimt, fordi de norske lagene har en annen tilnærmingen til dette.

Mener Glimt bør forsterke stallen: – Nå må de bruke pengene

– Gode sjanser

Det har nemlig ikke vært et norsk lag i Champions League-gruppespillet siden 2007/08, da Rosenborg kom seg inn i det gjeveste selskapet.

Jesper Mathisen tror med de lagene som Glimt kan møte, at det er håp for Glimt å stoppe torken.

– Dette er den beste muligheten på år og dag. Her er det veldig gode sjanser for et norsk lag å komme seg til Champions League, sier han.

Det ble et eventyr for glimt forrige sesong i Conference League med store triumfer over Roma, Celtic og AZ Alkmaar.

– En eventyrlig mulighet for Glimt. Hadde vært helt eventyrlig. Det skal jo egentlig ikke være mulig.

BRAGD: Bodø/Glimt har slått Roma to ganger - og spilt uavgjort på Stadio Olimpico. På veien mot gruppespill venter antatt svakere motstand. Foto: Alberto Lingria

Han tror Glimt drar fordel av forrige sesongs suksess når de skal prøve å ta seg til gruppespillet.

– På Aspmyra vil alle lagene få tøff fight, og på bortebane kan Glimt bruke kontringsstyrken. Man må huske på at Glimt møtte Roma, som er et bra er et lag sammenlignet med standarden her.

Mathisen er sikker på at Glimt-leiren også øyner en unik mulighet.

– Selvfølgelig har de lagt merke til hvem som venter i neste oppgjør, og at det er muligheter for gruppespill. Noe annet vil være løgn. Dette er tidenes mulighet for Glimt.

– Det kan fort bli Santiago Bernabeu i høst, slår Mathisen fast.

Onsdag 3. august tar Glimt i mot Zalgiris, mens de møter hverandre til returoppgjøret i Litauen uka etter.