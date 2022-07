Instagram snur – delvis – etter kritikken

Superkjendisene Kim Kardashian, Kourtney Kardashian og Kylie Jenner er blant dem som har gitt uttrykk for kraftig misnøye med Instagram den siste tiden.

Selskapet introduserte en versjon som hovedsakelig ga brukerne algoritme-anbefalte videoer.

Brukeren illuminati svarte med å poste et innlegg hvor vedkommende skrev «Gjør Instagram til Instagram igjen» og «Slutt å prøve å se ut som TikTok, jeg vil bare se søte bilder av vennene mine».

Kardashian-søstrene var blant dem som repostet innlegget. De har til sammen rundt 880 millioner følgere på Instagram.

Innlegget til illuminati har nå 2,2 millioner likes og over 42.000 kommentarer.

Innlegget ble ifølge VG også delt av kjente norske profiler som Sophie Elise, Triana Iglesias, Amalie Olsen, Nina Sandbech, Emilie Tømmerberg, Ida Johansen Aaserud og Nellie Krokstad.



Nå avslutter Meta, som eier Instagram, denne testversjonen.

Tirsdag sa Instagram-sjef Adam Mosseri at bilder fremdeles vil være viktig for Instagram, men at endrede brukervaner favoriserer video.

Nå har han snudd. Iallfall delvis.

– Jeg er glad vi tok risikoen. Hvis vi ikke feiler i ny og ne, tenker vi ikke stort nok eller modig nok. Men vi må definitivt ta et stort steg tilbake og tenke på nytt, sier Mosseri nå, ifølge nyhetsbrevet Platformer.

Han står imidlertid fast på at Instagram fortsatt vil satse på video, og selv om brukerne nå vil se færre algoritme-anbefalte videoer i feeden sin, vil antallet øke igjen når selskapet føler at teknologien er forbedret.