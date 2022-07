Norsk drømmedag i Europa: – Må ha is i magen

Saken oppdateres!

Lillestrøm - SJK 5-2 (6-2 sammenlagt)

Elfsborg - Molde 1-2 (2-6 sammenlagt)

Viking - Sparta Praha 2-1 (1-1 sammenlagt)

Alle de tre norske lagene i aksjon gjorde jobben i returkampene sine, og er videre til tredje runde av kvalifiseringen til Europa Conference League.

– Det har over lenger tid vært en veldig "go" og entusiasme rundt norsk fotball, som gir mange grunner til å være optimistiske. Når vi ser at ikke bare ett eller to lag, men tre og fire gjør det bra i Europa, så kommer det mange effekter ut av det, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Det er usannsynlig stor forskjell

Amankwah peker spesielt på én viktig effekt av gode prestasjoner, som også er tidsaktuelt.

– Dette med prestasjoner i Europa og salgspriser på spillere. Jeg håper gode prestasjoner gjør at klubber har mer is i magen og tør å ta bedre betalt for spillerne sine, sier han.

Til sammenligning med være nærmeste naboer går norske spillere ofte for lavere pris enn de gjør i Sverige og Danmark.

– Det er usannsynlig store forskjeller i hva for eksempel danske klubber selger spillere for. Vi må begynne å innse at vi har mange gode spillere og gode lag. Det er viktig for økosystemet her at klubbene tør å ta betalt, forklarer Amankwah.

Viking til himmels og hat trick-helt

Viking spilte 0-0 borte mot Sparta Praha i det første oppgjøret.

I returkampen i Stavanger så det ut til å gå mot 1-1 og ekstraomganger, men på overtid sendte Mai Traore de mørkeblå til himmels etter å ha utnyttet en kjempetabbe i Sparta-forsvaret.

Lillestrøm fikk en god start i sin kamp mot SJK. 23 minutter ut i kampen sendte Ifeanyi Matthew hjemmelaget foran etter et velplassert skudd fra rundt 10 meter.

Bortelaget svarte med Nooa Laine, før Holmbert Fridjonsson sendte kanarifuglene i ledelsen igjen.

Samme mann ble tomålsscorer like før timen spilt og islendingens hat trick var et faktum etter et vakkert hodestøt fem minutter senere.

Med 85 minutter på klokka økte Colin Rösler til 5-1. SJK fikk et trøstemål på overtid.

HAT TRICK-HELT: Holmbert Fridjonsson jubler for tre mål mot finske SJK. Foto: Stian Lysberg Solum

Molde hadde et strålende utgangspunkt med 4-1 i første kamp mot Elfsborg.

Romsdalingene skapte noe spenning i returkampen etter å ha havnet under, men klarte å sikre avansement etter 2-1-seier i Sverige.

David Fofana hadde en god kamp for de blå, med både mål og assist. Emil Breivik scoret også for Erling Moes menn.

I tredje runde venter ungarske Kisvarda for Molde, mens motstanderne til Lillestrøm og Viking avgjøres senere torsdag.