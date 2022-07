City-yndling om Haaland: – Får alle til å le

Manchester Citys komet Phil Foden mener jevngamle Erling Braut Haaland tilfører mye latter til spillergruppen.

Det er knyttet enorme forventninger til spissen fra Bryne etter overgangen fra Borussia Dortmund til Manchester City.

Nå forteller hans nye lagkamerat Phil Foden om hvordan han har opplevd jærbuens ankomst i klubben.

– Han er en topp fyr utenfor banen. En karakter som du kan se med hans synging og slikt. Han tilfører mye bra til gruppen og får alle til å le, sier Foden til Sky Sports.

– Samtidig er han veldig ydmyk og vet hva vi forventer av han. Han virker sulten på å oppnå ting, som bare kan bety bra ting for oss, fortsetter stjerneskuddet, som er like gammel som Haaland.

Nyinnkjøpte Kalvin Phillips avslørte tidligere til TV 2 at Haalands innvielsessang på Citys USA-tur var Enrique Iglesias' «Hero».

– Han var veldig flink, om jeg skal være ærlig. Veldig god, sa Phillips til TV 2.

– Han er skummel

Etter å ha trent med nordmannen har Foden blitt enda mer imponert over lagets nye superspiss og sammenlikner jærbuen med Sergio Aguero.

– De er veldig like. Foran mål er han skummel. Alle vet scoringssnittet hans og hvor mange mål han scorer. Nå er han på et nytt lag i en ny liga med mye raskere fotball, så det kan ta litt tid å bli vant med. Men jeg er sikker på at når han kommer i flytsonen vil han bli ustoppelig, sier engelskmannen til kanalen.

GOD KJEMI: Erling Braut Haaland og Phil Foden fant tonen allerede da Dortmund møtte Mancheter City i Champions League i fjor. Foto: Phil Noble / Reuters

I den uoffisielle debuten mot Bayern München scoret Haaland kampens eneste mål, etter pasning fra Jack Grealish. De to virker allerede og ha utviklet et spesielt bånd.

– Han er en kjempefyr, en strålende fyr. Første dag jeg møtte ham, tok vi en bil sammen. Etter den bilturen tenkte jeg «for en fyr!», sa Citys nummer ti til TV 2.

På spørsmål om Foden er sjalu på «bromancen» duoen har fått, svarer han følgende:

– Nei, det vil jeg ikke si. Alle på laget kommet godt overens og en så sammensveiset gjeng som gir alt for hverandre hjelper laget, sier Foden.

Møter Liverpool

Manager Pep Guardiola har i tillegg til Haaland fått på plass nevnte Kalvin Phillips, Julian Alvarez og Stefan Ortega. I et lengre intervju delt på klubbens nettside forteller han at det ikke vil påvirke spillestilen.

– Hvorfor skal vi endre måten vi spiller på når vi har gjort det ganske bra de siste sesongene? Vi vil ha den beste versjonen av alle og følelsen er veldig god, sier spanjolen om sine nye spillere.

– Guardiola er litt gal, og jeg liker det. Det kommer til å bli gøy, sa Haaland til TV 2 etter kampen mot Bayern München.

– Med Erling kan vi være litt mer direkte. Han er så dynamisk. Det er en kvalitet han har. Han har vært veldig god på trening, og virker som en veldig fin fyr. Og han er veldig morsom, sa Guardiola til TV 2.

Lørdag venter Liverpool i Community Shield på King Power Stadium. Der er det ventet at Haaland får sin offisielle debut.