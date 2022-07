Kostet dobbelt så mye å lade fergen på «feil» side av fjorden

Høye strømpriser og store lokale forskjeller har preget både nyhetsbildet og diskusjonen rundt middagsbordet det siste året, og torsdag var det rekordpriser i Sørvest-Norge.

Lørdag melder Nord Pool at snittprisen går ned i Sørvest-Norge, samtidig som det i øst og i vest øker noe fra dagens priser.

Maksprisen i Sør-Vest Norge blir 4,49 kroner per kWh, som er noe ned fra i dag. Snittprisen vil være 3,68 kroner per kWh.

I Vest-Norge og Sørøst-Norge melder Nord Pool at det på det meste vil koste 2,11 kroner per kWh, og 2,1 kroner i snittpris.

Kostet det dobbelte

Torsdag var strømmen over dobbelt så dyr i Sør-Norge enn i Vest-Norge.

Den elektriske fergen MF «Årdal» krysser fjorden mellom øst og vest i Bjørnafjorden kommune på 12 minutter. Men den tar også innbyggerne fra en strømprissone til en annen.

Og prisforskjellen er ofte enorm.

Ifølge TV 2 sine beregninger kostet det på torsdag mellom 13.000 og 14.000 kroner mer - gjennom dagen - å lade fergen på Fusa-siden.

– Det er jo helt uakseptabelt, sier varaordfører i kommunen, Mikal Leigland (Sp).

Med dagens strømpriser utjevner det seg noe, men fremdeles koste over 12.000 kroner mer å lade på Fusa-kaien, gjennom dagen.

Stor prisforskjell

I Vestlandskommunen Bjørnafjorden går prissone-skillet rett gjennom kommunen med Fusa i øst og Os i vest.

Det var Bergens Tidende som først omtalte prisforskjellen i kommunen.

På torsdag kostet en ti-minutters dusj 15,2 kroner for innbyggerne på Os-siden. Mens rett over fjorden - på Fusa - kostet den samme dusjen nesten 29 kroner.

Innbyggerne TV 2 snakket med om bord på ferga mener prisforskjellen er urettferdig.

– Det er veldig skjevfordelt, vil jeg påstå. Det er veldig ulogisk for meg, sier Børje Skåtun.

Varaordfører slår alarm

Varaordfører i kommunen, Mikal Leigland, forstår innbyggerne sin frustrasjon.

– Prisbildet må harmoniseres innad i kommunen og ellers i landet, sier varaordføreren til TV 2.

RASER: Mikal Leigland (Sp), varaordfører i Bjørnafjorden kommune, mener politikerne må ta grep for å minske strømprisforskjellene i landet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Han mener de høye prisene sliter økonomisk på folk i kommunen, og krever at politikerne tar grep.

– Det er klart at folk er bekymret for fremtiden, for kostnadsbildet og for arbeidsplassene sine. Hvis ikke kraftselskapene klarer å harmonisere prisbildet, så må regjeringen gripe inn og styre, sier han.

Ulike prissoner

For hver gang fergen i Bjørnafjorden legger til kai, må den lade i rundt fem minutter.

På Fusa-kaien kostet det på torsdag nesten 500 kroner mer å lade fergen - for hver eneste lading.

Prisforskjellen skyldes at landet er delt inn i ulike prissoner og ulike produsenter. Når noen produsenter strammer inn og skrur opp prisene, kan forskjellene bli store.

STORE FORSKJELLER PÅ TORSDAG: Nå varierer strømprisene i landet enormt, noe som går hardest utover Sørvest-landet. Foto: Grafikk TV 2

Bjørnafjorden kommune deles på midten av prissone NO2 på Fusa-siden og prissone NO5 på Os-siden.

– Ikke rettferdig

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) forklarer at prissonene er nødvendige for at kraften skal bli fordelt dit forbruket faktisk er.

– Sånn som det er nå med de store variasjonene så er det selvsagt ikke rettferdig at det er veldig lave priser ett sted og veldig høye et annet sted, sier Aasland.

Han forteller at regjeringen gjør det de kan for å sørge for at prisen blir mest mulig lik i ulike deler av landet.

– Vi har innført en ordning som reduserer husholdningenes strømkostnader i de områdene hvor prisen overstiger 70 øre, forteller ministeren og påpeker at ny kraftproduksjon blir avgjørende i de mest utsatte områdene.

ENERGI: Olje- og energiminister Terje Aasland mener det fremover vil bli mer attraktivt å investere i alternative kraftproduksjoner. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– I tillegg bygger vi hele tiden ut nytt nett i Norge, nettopp for å få en stabil og god infrastruktur som gjør at man har energisikkerhet først og fremst, men også en større likhet mellom prisområdene i Norge.

Han påpeker at han har stor forståelse for at folk fortviler over de ekstremt høye strømprisene, og at regjeringen gjennomgående vurderer videre tiltak.

Rekordhøy strømpris

På torsdag var strømprisene i landet på et rekordnivå, og mange reagerer på hvordan noen må betale det dobbelte av andre for strøm.

DYRT: Gert Ove Mollestad, redaktør i Montel, forklarer at begrensinger i strømoverføring til andre soner også er en del av forklaringen på de høye prisene. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Nå ser vi effekten av at vannkraftsprodusentene virkelig har begynt å spare på vannet, og det de gjør da er å sette opp prisen. Samtidig er prisen på kontinentet kjempehøy, forteller Gert Ove Mollestad, redaktør i bransjenettstedet Montel.

Han forklarer at prisene nok kommer til å bli verre før de blir bedre.

– Denne vinteren vi går inn nå kommer nok til å bli rekorddyr - mye verre enn vi så i fjor dessverre, forteller Mollestad.

Naboer med helt ulike strømpriser

Naboene Kjell Ottar Håsæther og Bjørn Ludvigsen bor noen hundre meter fra hverandre i Drammen kommune. Likevel betaler Håsæther dobbelt så mye som Ludvigsen for strøm.

– Det er jo ikke slik at naboen betaler for lite, vi betaler begge altfor mye. Men, det er jo urettferdig at jeg betaler det dobbelte for strøm, sier Håsæther, som er bosatt på «feil» side av strømgrensen mot sør.

Begge bor i Drammen kommune, kun en time fra Oslo. Huset til Håsæther ligger derimot akkurat over den gamle kommunegrensen til tidligere Svelvik kommune. Det er nemlig ved den gamle grensen at strømprisene går fra 2,10 kroner per kilowattime, til 4,22 kroner kilowatt per time.

Ludvigsen er glad for at han er koblet til strømnettet på Østlandet.

– Det er jo tragisk for dem, og det er jo bra for oss, men det burde jo ikke være sånn. Vi er jo ikke akkurat på Sørlandet borte hos naboen, sier Ludvigsen.