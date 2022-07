Kvinne fraktet til sykehus etter fallulykke i Svolvær

En kvinne er fraktet til sykehuset i Bodø etter en fallulykke i Vågan kommune.

Kvinnen skal ha falt fra en skrent på Kongstind i Svolvær. Fallet er anslått til å være om lag 50 meter.

– Vi fikk inn første melding klokka 15:28. Det var et ambulansehelikopter ikke så langt unna som nettopp var ferdig med en annen aksjon, sier redningsleder Bård Mortensen i HRS Nord-Norge til TV 2.

Tilstanden til vedkommende er ikke kjent.

Mortensen legger til at kvinnen var del av et turfølge, og at det var noen i turfølget som varslet om hendelsen.

Det skal ikke ha vært utfordrende forhold når det gjeld vind og sikt i området.