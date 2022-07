Hinter om baby nummer tre?

Den siste tiden har det svirret rykter om Kylie Jenner (24) for tredje gang venter barn. En kommentar på Instagram setter nå fyr på ryktene.

Den amerikanske realitykjendisen kan ha hintet om baby nummer tre da hun kommenterte kjæresten, rapartisten Travis Scott (31), sin nyeste Instagram-post, ifølge TMZ.

Hun kommenterte fem emojier: en «ut med tunga»-emoji og fire av en dame med mørkt hår og gravid-mage.

GRAVID?: Det spekuleres nå i hva Kylie Jenner mente med denne kommentaren. Foto: Skjermdump av Instagram

Instagram-posten

Travis Scott sin Instagram-post var et bilde av han selv som lente seg mot en vegg med beskrivelsen: «Kom dit på et New York-minutt».

Kommentarene på bildet er hovedsakelig fra fans som trygler om et nytt album, men flere bet seg merke i Jenner sin kommentar.

Noen spekulerer i om baby nummer tre er på vei, mens andre mener det kan ha vært et hint til Scott om å gi henne enda en baby.

Ikke navngitt sønnen på 6 mnd

Paret har jenta Stormi Webster (4) og en sønn (6 mnd) fra før.

De fikk sønnen i februar og ga han navnet «Wolf». Kort tid senere forklarte paret at han ikke lenger het det, fordi de følte ikke sønnen kledde navnet.

DATTER: Stormi Webster (4) er datter av Travis Scott og Kylie Jenner. Broren (6 mnd) sitt navn er enda ukjent. Foto: Andy Kropa / AP

Nå som sønnen nærmere seg 6 måneder, har de enda ikke fortalt verden hva de har valgt å kalle ham.

I etterkant av realitykjendisen sin kommentar, er det flere som påpeker nettopp dette. «Kylie baby, du har ikke engang introdusert din andre baby», kommenterte en.

Ingen tegn til gravidmage

Andre mener imidlertid at Kylie Jenner kun kommenterer emojiene for å lage falske rykter, og at hun ikke er gravid igjen.

Den amerikanske realitykjendisen, som ble kjent gjennom programmet «Keeping Up with the Kardashians», er svært aktiv på Instagram, og har den siste måneden lagt ut flere innlegg.

Her er det for øvrig ingen gravidmage å skimte.