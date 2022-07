– Jeg frykter disse tre månedene hvert år

I USA blir det stadig flere hjemløse. Når temperaturen kryper over 40 grader, har de få steder å finne skjul fra den brennhete varmen.

Michael Robinson har vært hjemløs i 27 år.

På gaten i Phoeniz, Arizona, kan han det meste om å overleve, men en ting er merkbart vanskeligere: Nemlig å håndtere den voldsomme heten om sommeren.

– Det er grusomt. Det er uutholdelig. Det blir verre for hvert år, og i år er det skikkelig ille, sier Robinson til Reuters.

Uvelkommen

Han vet han er uvelkommen i forretningsbygg og butikker som har airconditioning, men han går inn allikevel for å få noen minutter nedkjøling.

– Folk blir sinte på meg, men de må ikke leve her ute. Det må jeg, sier han.

43 GRADER: Hjemløse oppsøker Justa Center hvor de kan sitte foran en vifte mens temperaturen når 43 grader. (AP Photo/Ross D. Franklin) Foto: Ross D. Franklin

I Phoenix er gjennomsnittstemperaturen om sommeren over 40 grader. Robinson fikk nylig heteslag, som potensielt kan være livstruende.

Dystre dødstall

Heldigvis ble han funnet av organisasjonen «Circle the City» som gir hjemløse et helsetilbud. De forhindret trolig at Robinson ble del av en dyster statistikk.

Bare siden begynnelsen av juli har 17 hjemløse dødd av heteslag i Phoenix. 124 andre tilfeller er under etterforskning, ifølge AFP.

De siste årene har antall hjemløse som dør av heteslag og andre heterelaterte sykdommer tredoblet seg i Phoenix. I år blir statistikken verre enn noen sinne.

Aldri før har den veldedige organisasjonen sett så mange nye hjemløse på gaten, og aldri før har de sett like mange heterelaterte problemer.

Brent Thurmon er hjemløs og har akkurat blitt skrevet ut fra sykehus i Tulsa, Oklahoma, for dehydrering. Han ble sendt ut på gaten av en sikkerhetsvakt, men var for slapp til å bevege seg videre. Foto: Mike Simons/ Tulsa World via AP Her får Brent Thurmon hjelp av en venn som triller ham hjem til en felles venn. Foto: Mike Simons/ Tulsa World via AP

Det gjelder ikke bare Arizona; flere amerikanske stater har hatt usedvanlig varmt sommervær i år.

Flere hjemløse

– Antallet som dør nå er hjerteskjærende. Vi skjønte at dette kunne skje da vi så hvor mange som ble hjemløse fra begynnelsen av året. Dette er folk som aldri har vært hjemløse før, sier Marty Hames i Circle the city om situasjonen i Phoenix.

– De som får heteslag må rett på sykehus, så vi er godt kjent med symptomene på det. Ellers må vi se til utslett, utmattelse, dehydrering, tredjegrads forbrenninger og brannskader som de kan få av å gå på, eller sovne på glohet asfalt, forklarer Hames.

PHOENIX, ARIZONA: Flere amerikanske delstater har vært rammet av hetebølge de siste ukene. Foto: MARIO TAMA

Phoenix er en av byene i USA med flest hjemløse. I bydelen Sunnyslope er det tett mellom teltene, og med et USA i resesjon og stadige varmerekorder, frykter Circle the city for framtiden.

– Det ser ut som antall hjemløse stiger i takt med temperaturene, sier Hames.