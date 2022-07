Amerikansk økonomi i resesjon

Dersom BNP-verdiene faller to kvartal på rad er en økonomi teknisk sett i resesjon.

Den amerikanske BNP-en falt 0,9 prosent i andre kvartal, altså i perioden april-juni i år, viser foreløpige tall fra Bureau of Economic Analysis. Dermed er USA teknisk sett inne i en resesjon.

BNP, eller brutto nasjonalprodukt, måler summen av varene som produseres i et land i løpet av et år, og er en vanlig indikator for den økonomisk aktivitet.

På forhånd var det ventet at veksten ville bli på 0,4 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Også i første kvartal, mellom januar og mars, falt amerikansk BNP – da med 1,6 prosent.

Tallene kommer dagen etter at den amerikanske sentralbanken Fed hevet renta med 0,75 prosentpoeng – seks uker etter forrige rentehopp.