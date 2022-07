Leiepris på 40.000 kroner truer kjent familiebedrift

I åtte år har Nina Banggren og Didier Descarpentries solgt bruktgjenstander i den lille familiebedriften Fransk Bazar.

Da de først åpnet butikken, som ligger i en sidegate i den populære bydelen Grünerløkka, lå månedsleien på rundt 13.000 kroner. Med årene har leien økt i takt med indeksregulering.

Det siste året har de hatt en ettårskontrakt, hvor leien har vært på 20.000 kroner i måneden. På åtte år gir det en prisøkning på over 50 prosent.

Krever 40.000 kroner

Nå krever utleier 40.000 kroner i måneden for lokalet på 74 kvadratmeter. Det gir en årlig kvadratmeterpris på 6486 kroner for lokalet alene.

Prisøkningen kom helt uten forvarsel, ifølge Banggren, som sier familiebedriften i utgangspunktet ba om en prisreduksjon som følge av fasadearbeid satt i gang av utleier.

– Jeg sendte utleier en mail i begynnelsen av juni for å spørre om de visste noe nytt om fasadearbeidet foran bygården, sier hun:

FAMILIEBEDRIFT: Nina Banggren møter TV 2 i bruktbutikken Fransk Bazar, som hun driver med Didier Descarpentries. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Blant annet fordi det stod en varmevogn med et toalett som stinket rett utenfor døra vår, samt stillaser som sperret tilgangen til butikken det siste halvåret. Vi må ha døra oppe når det blir varmt om sommeren.

Istedenfor fikk Banggren og Descarpentries beskjed om at kontrakten hadde gått ut 1. april, og i starten av juni møtte utleier opp med en ny, ferdig utfylt korttids leiekontrakt som han krevde å få signert.

– Jeg svarte at jeg ikke kunne signere noe på sparket, men at vi måtte få en advokat til å se over først. Dessuten står bedriften i mannen min sitt navn, så jeg sa jeg ikke kunne gå med på kontrakten.

Har mottatt utkastelsesbrev

Ifølge Banggren ble de tilbudt en leiekontrakt ut september med lavere leie. Da de valgte å ikke signere kontrakten etter at advokaten deres informerte dem at det vil utelukke muligheten til å forhandle om ny langtidskontrakt, fikk de tilsendt et utkastelsesbrev.

– Virker som de glemte at vi er en familiebedrift. Dette er jo hele livsgrunnlaget vårt. Vi har betalt hver måned i åtte år, og aldri vært noe tull. De har aldri klagd på oss, og vi har aldri klaget på dem, sier hun.

Se flere bilder fra butikken i denne bildeserien:

NISJE: Familiebutikken Fransk Bazar på Grünerløkka sliter med å betale husleien. Innehaver Nina Banggren håper det vil være mulig å finne nye lokaler et annet sted i byen.

TV 2 har gjentatte ganger prøvd å kontakte gårdeier D.E.B.I AS, uten hell.

Til Avisa Oslo sier selskapets styreleder, daglig leder og eier Elisabeth Eriksen at økt interesse i området har drevet prisen oppover.

«Sakens kjerne er at Fransk Bazar hadde en leiekontrakt som var gått ut på dato. På bakgrunn av dette prøvde vi å få til en dialog for å diskutere en eventuell ny kontrakt og et leienivå de kunne akseptere. Fransk Bazar var ikke interessert i å diskutere et høyere nivå og kom heller aldri med noe forslag på hva de kunne akseptere og betale i husleie», skriver Eriksen til lokalavisen.

Samtidig bekrefter hun at bedriften ble tilbudt en midlertidig leieavtale.

– Dette takket de nei til. På bakgrunn av ovenstående hadde ikke vi noe annet valg enn å be de flytte ut av lokalene da de var uten leiekontrakt, sier Eriksen.

Kritisk til konseptbedrifter

Stadig flere selvstendige nisjebutikker på «Løkka» har gått under de siste årene. Blant dem er Ramonas skosalong, Babel klesbutikk og dagligvaresjappa Sultan.

Samtidig har flere kjedebedrifter etablert seg i samme område; mange av dem enstavelsesbedrifter tilhørende gründerselskapet Askeladden & Co. Selskapet driver konsepter som Digg, Squeeze, Olio og Dr. Dropin.

Som Fransk Bazars nærmeste nabo ligger Askeladden & Co sin veterinær-kjede, Petrus. Begge leier fra samme næringsseksjon, eid av D.E.B.I AS.

NABO: Fransk Bazar og bedriftskjeden Petrus ligger mer eller mindre vegg i vegg. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ifølge Banggren har de gått med på å betale 40.000 kroner i måneden til gårdeier. TV 2 har prøvd å komme i kontakt med gårdeier, men uten hell.

Nina Banggren mener konseptbedrifter er med på å drive bort selvstendige bedrifter.

– Det kan virke som at Askeladden bevisst tilbyr høyere leie for å slippe konkurranse, sier hun:

– Jeg har banka på hos alle i gata, og ingen betaler kvadratmeterprisen som 40.000 for 74 kvadratmeter tilsier. Det betaler de i nedre Markeveien og øvre Thorvald Meyersgate hvor kundetrafikken er vesentlig større.

REAGERER: Nina Banggren mener konseptbedrifter er skadelig for nisjebutikker. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hvor blir Fransk Bazar å finne fremover?

– Det er jo det store spørsmålet. Håper på et nytt butikklokale, antagelig ikke på Løkka, kanskje lengre østover. Tøyen er spennende nå. Et større showroom kunne også vært noe! Nettbutikk høres for ensomt ut.

– De beste overlever

Are Oust er førsteamanuensis ved fakultetet for økonomi hos NTNU. Han har forsket på blant annet leiepriser for næringslivet, men påpeker at han ikke er lokalt kjent med prisene på Grünerløkka.

Oust sier utleier sannsynligvis følger markedsprisen i området, men mener likevel den årlige kvadratmeterprisen på 6486 kroner for lokalet høres høy ut.

HØY PRIS: Førsteamanuensis Are Oust hos NTNU mener den årlige kvadratmeterprisen gårdeier D.E.B.I AS krever er stiv. Foto: NTNU

Og selv om han ikke ønsker å kommentere saken til Fransk Bazar, sier han helt overordnet at næringslivsaktører trenger forutsigbarhet.

– Økte kostnader går jo alltid utover bedrifter. Det er jo de beste som overlever, sier han.

– Spørsmålet blir jo da: Er det bedriften, kunden eller utleier som er ansvarlig for at de skal overleve? Og antageligvis er det ikke utleier, men kunden.