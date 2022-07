Mann falt i en foss i Brønnøysund

SISTE: Mannen er funnet. Gjenoppliving iverksatt.

Politiet i Nordland melder via Twitter at det er satt i gang en redningsaksjon etter at en mann skal ha falt i Sjøfossen i Velfjorden i Brønnøysund.

– Vi gjennomfører et overflatesøk i området nå. Vi har også en båt som er tatt i bruk. Ambulanse, politi og brannvesenet er på stedet, sier vaktleder Børge Olsen ved 110-sentralen i Nordland til NTB.

Saken oppdateres.