Marerittet som nesten ble virkelig: – Jeg gråt og ventet på at det skulle bli mørkt

GOD MORGEN NORGE (TV 2): En natt under pandemien hadde Vibeke Klemetsen (46) et mareritt om at hun gjorde slutt på alt. Da hun våknet føltes det som et kall som måtte gjennomføres.

To år har gått siden de mørkeste dagene i Vibeke Klemetsens liv. Krisen som rammet henne, og det som skjedde i løpet av noen aprildager i 2020, har hun båret som en godt bevart hemmelighet – kun delt med hennes aller nærmeste. Og egentlig hadde hun tenkt å la det forbli slik.

Da hadde hun beholdt det bildet mange har hatt av Vibeke Klemetsen siden hun entret rampelyset tidlig på 90-tallet: En populær influencer, yoga-instruktør, programleder og gründer. Et forbilde for gode vaner og sunt kosthold med over 40.000 følgere på Instagram. Men Vibeke Klemetsen er ikke bare alt det, hun er også opptatt av ærlighet. Og da kunne hun ikke fortsette hemmeligholdet.

Venninnen inspirerte åpenhet

– Jeg heier selv på åpenhet og håper virkelig at det å være så ærlig og åpenhjertig kan hjelpe andre som står i en vanskelig situasjon eller som opplever et mørke de ikke takler, sier Vibeke.

Hun skjønte det spesielt godt da hun hadde sin gode yoga-venninne, Anne-Lene Fredriksen, som gjest i podkasten Namaste, som hun har startet.

Der forteller Anne-Lene om hvordan hun har vært bipolar siden hun var ung, og om hvordan hun har brukt yoga for å takle sin hverdag.

– Da jeg skulle ha Anne-Lene som gjest, hadde hun nylig forsøkt å ta livet sitt og var innlagt på Blakstad psykiatriske sykehus fra påske til juni i fjor. Jeg besøkte henne der og skjønte etter hvert at jeg opplevde besøkene som terapi. Jeg hadde jo også vært der!, forteller Vibeke og fortsetter:

– Det at Anne-Lene fortalte sin historie, gjorde at jeg følte jeg måtte fortelle min.

I podkasten velger Vibeke å lette på sløret om det som hadde skjedd i hennes eget liv. Hun fikk stor respons.

– Det lille jeg sa i min egen podkast, alle de reaksjonene jeg fikk, så mye takknemlighet fra folk, det var helt enormt, sier Vibeke.

– Fortsatt kjempevanskelig

Responsen ga henne mot til å takke ja til et dybdeintervju i Kamille-podkasten Summa Summarum. Der fortalte hun for første gang åpent om krisen.

Nå har hun valgt å fortelle sin historie til God morgen Norge. Selv om det er over to år siden det skjedde, synes hun fortsatt at det er kjempevanskelig, men hun er klar.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å få så mye oppmerksomhet. Samtidig, hvis det kan hjelpe noen, så må jeg gjøre det, sier hun bestemt.

Marerittet

Det var én måned inn i lockdown og Vibeke hadde allerede begynt å kjenne på hvordan nedstengingen hadde gjort om på daglige rutiner og trygge rammer.

En dag gikk hun tur med mannen sin, Thomas Weeden, langs Lysakerelva.

– Vi gikk sammen og stoppet en stund ved en bro og tittet ned før vi gikk hjem igjen. Natten etter turen hadde jeg en drøm, eller et kjempemareritt egentlig, om at jeg stod på broen og skulle hoppe, forteller Vibeke.

Da hun våknet fortalte hun mannen sin om drømmen. Så gikk det noen dager.

I likhet med mange andre har Vibeke erfaringer og bagasje med seg fra et 46 år langt liv med opp- og nedturer. Det ønsker hun ikke utdype, og mener heller ikke at det er nødvendig.

– Jeg har jo en full historie, og det er klart at det er et større bilde som bidro til at alt kulminerte. I tillegg skjedde det noe som gjorde at jeg gikk i kjelleren og ble kjempelei meg og alt var kaotisk, forteller Vibeke.

SAMMEN GJENNOM KRISEN. Vibekes ektemann Thomas Weeden har vært en bauta for henne og barna, men han innrømmer at dette har vært det vanskeligste han noensinne har opplevd. Han håper Vibekes åpenhet også kan bidra til større fokus på hjelp til pårørende Foto: Privat

Ville ikke bli funnet

Oppi dette kaoset opplevde hun at drømmen hun hadde hatt fremsto som et kall. En ettermiddag, noen dager senere, satte hun seg i bilen og kjørte målrettet avgårde mot stedet hun hadde sett i marerittet.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse: 116 123

Kirkens SOS: 22400040

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (også chat)

Kors på halsen: 800 333 21. De har også en chat-tjeneste som er åpen fra kl 14-22)

– Jeg visste jo at Thomas ville prøve å finne meg, og jeg ville ikke bli funnet, så jeg slo av mobiltelefonen. Så satt jeg der i bilen i sju timer og gråt og ventet på at det skulle bli mørkt.

Hun husker følelsen av et mørke så dypt og ugjennomtrengelig at hun ikke kunne se noen annen utvei.

– Jeg hadde jo fortalt Thomas om det marerittet, så da han ikke fikk tak i meg på telefon, ble han urolig og varslet politiet.

Thomas husker godt den dagen:

– Det var så atypisk for Vibeke å skru av telefonen. Så la jeg det sammen med samtaler vi hadde hatt, oppførselen den siste tiden og måten hun dro den morgenen og så ringte jeg først en av hjelpetelefonene som ba meg ta kontakt med politiet.

– Jeg var heldig, det gikk jo bra med Vibeke. Ikke alle er det og jeg tror veldig mange pårørende føler skyldfølelse. Det skal de ha- det var ikke noe krøll da jeg varslet. Det var både tre og fire patruljer ute for å finne henne og som holdt meg løpende oppdatert. De tok det superalvorlig, forteller han.

Innlagt på psykiatrisk akuttmottak

Det som skjedde videre er mer oppstykket og uklart for Vibeke. Hun var ikke ved sine «fulle fem», som hun selv sier.

Hun husker hun ble tatt hånd om av politiet og ambulansepersonell, og at hun ble tatt med til Blakstad sykehus. Og så husker hun den fremmede og skremmende følelsen når hun innser at hun er innlagt på tvangspsykiatrisk.

– De tar fra deg tingene dine og du får ikke ligge med låst dør så lenge de er redde for at du kan skade deg selv. Det var veldig skremmende for det var jo noen veldig syke mennesker der inne som jeg aldri hadde turt å sitte alene med, forteller Vibeke.

– Samtidig var de som jobbet der helt fantastiske. De tok helt ekstremt godt vare på meg og gjorde at det å komme dit, som jo allerede var kjempekjipt, ikke føltes enda kjipere. Jeg tenkte først at livet mitt var ødelagt fordi jeg havnet der.

Allerede neste dag ble Vibeke skrevet ut av psykiatrisk avdeling og mannen Thomas ble bedt om å hente henne.

– Det er virkelig to sider av det å være pårørende i en slik situasjon, forteller han.

– Hjelpen du får når det står på er helt fantastisk, men så står du som pårørende litt alene. Pasienten får hjelp og oppfølging og de passer på at barna er ivaretatt, men jeg hadde virkelig trengt å få vite mer om hvordan jeg som pårørende skulle håndtere situasjonen. Om ikke annet en liten brosjyre, sier han og utdyper:

– Jeg hadde virkelig ingen idé om hva det var som kom til å møte meg da jeg dro for å hente Vibeke - hvordan hun var. Jeg følte et ekstremt behov for å få forstå hva som hadde skjedd og hva jeg skulle gjøre videre for henne og for barna.

Derfor håper han at Vibekes åpenhet også kan føre til økt fokus på hjelpen pårørende får etter en krise.

– Vi kommer jo fra en familie med stor åpenhet, der jeg har mange å snakke med og spørre. Men jeg tenker på andre som kanskje ikke har det og som havner oppi en lignende situasjon. Hva gjør de? Jeg er vanligvis ikke en som er redd for å gå rett på og ta en på kjaken, men dette er noe av det vanskeligste jeg har opplevd, innrømmer han.

– Slik føler sikkert mange andre det også.

Lyspunktene i mørket

Vibeke velger å ta med seg alle de små lyspunktene i det hun har opplevd. Som de ansatte hun møtte på Blakstad. Den varmen og omsorgen var noe hun aldri hadde sett for seg eksisterte på et sånt sted før hun opplevde det.

– Jeg har lært så mye, men samtidig har jeg veldig tunge dager der jeg kan kjenne på skammen over det jeg har påført mine nærmeste, forteller hun.

Sammen med Thomas har hun barna Leona og Liam, som nå er ti og tolv år, og datteren Sophie (23) fra sitt tidligere ekteskap til Daniel Franck.

– Min eldste datter er jo voksen, men hvordan forklarer man det som har skjedd til en åtte- og ti-åring? undrer Vibeke.

Den gangen valgte hun og mannen å være såpass åpne at de fortalte barna at mamma var veldig lei seg og trengte hjelp av en «snakke-doktor».

– Har endret meg

To år senere reflekterer Vibeke over alt som har kommet ut av den forferdelige opplevelsen.

– Folk sier jeg har forandret meg, og det har jeg jo. Jeg har vært gjennom en kjempeprosess der jeg har fått fantastisk hjelp og har hatt en mann som er veldig tilstede.

STORE FORANDRINGER. Vibeke har tatt store grep i livet etter krisen. - Mye har endret seg som et direkte resultat av det jeg har vært gjennom, og jeg føler meg glad og stolt over alt det dette har lært meg, sier Vibeke. Foto: God morgen Norge/TV 2

I fjor sa hun opp jobben i bedriften Run & Relax, som hun var med-gründer i. Nå har hun ny jobb i Team Tomorrow, et profilbyrå som jobber for et mer bærekraftig samfunn. I tillegg har hun startet podkasten Namaste, der hun samtaler med mennesker med mange forskjellige bakgrunner om hva yoga betyr for dem.

– Alt dette er jo et indirekte resultat av det som jeg har vært gjennom og jeg er superstolt og glad for jeg føler jeg har landet, sier Vibeke.

– Jeg har jo vært i tvil om jeg skulle fortelle min historie. Spesielt med tanke på jobb. Jeg har vært redd for at folk skulle tenke jeg var svak, eller behandle meg annerledes, men så langt har tilbakemeldingene bare vært positive.

I dag bearbeider hun hendelsen, og Vibeke innrømmer at hun fortsatt kan kjenne på skammen.

– Det er noe av det jeg sliter mest med. Samtidig prøver jeg å tenke på alt det som har kommet ut av den opplevelsen, alt det jeg har lært. Og hvis det å adressere mental helse og det å si høyt at det skjedde med meg, og det kan skje hvem som helst, kan få bukt med noe av den skammen og de tabuene som eksisterer rundt mental helse, så er det verdt det.

– Hvis å vise at man kan gå på en smell og klare å reise seg igjen kan hjelpe noen, så må jeg jo bare gjøre det, avslutter Vibeke.