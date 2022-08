– Da legger jeg heller opp

– Jeg tror vi ikke skal være så breiale før den sesongen her, sier Karterud og smiler.

På samme tid i fjor ble det brukt store ord om Vålerenga-laget. Ekspertene plasserte de øverst på sine tabelltips og markedssjef Glenn Jensen skapte virkelig fallhøyde da han uttalte at "ikke én mann på det Storhamar-laget hadde tatt plass på årets Vålerenga lag."

Historien er kjent. Kaoset endte med mageplask.

Nå er det igjen optimisme og forventninger rundt klubben. Det skyldes i stor grad inntoget til en erfaren svensk trener.

Karterud merker det selv. Han har fått en ny giv, men han er åpen om at det har vært et tungt år.

– Jævlig frustrerende

– Det har vært turbulent på alle slags måter. Jævlig frustrerende, sier han.

28-åringen peker ikke på lagkamerater og deler ut skyld. Han har gått mange runder med seg selv og lurt på hva han skal gjøre for at det skal løsne.

Til slutt løsnet det i perioder og han var på det nivået han ønsker å være på, men det hjalp lite når laget ikke var i nærheten av å nå målet om å få løfte Kongepokalen.

TUNG TID: Vålerenga-spillerne slet med å få det til å fungere på isen den foregående sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Vi er ikke fornøyde med sesongen. Det har også vært mye støy av isen som vi spillere føler at vi ikke får gjort så mye med. Vi må jo prøve å levere på isen, men når det er sak etter sak om at de krangler i styret eller ting vi ikke får gjort noe med, så er jo det jævlig frustrerende. Det er trist at det har vært så mye negativt som ikke handler om at jeg har vært dårlig eller at vi taper kamper, sier han.

– Hvordan har det vært å gang etter gang se at det skrives saker om uro i klubben?

– Det er sånn at folk ringer og lurer på hva som skjer. Jeg har bare svart at jeg ikke vet. Det er frustrerende, for det ser jo ikke profesjonelt ut. Men vi spillerne har stått sammen selv om vi ikke har levd opp til forventingene. Sportslig har det vært drevet profesjonelt, svarer Karterud.

Han har for lengst lært seg at mange har en mening om Vålerenga, og Iskriger-profilen er ikke selv redd for å stikke ut nesa og mene noe, men nå er det på tide å være litt ydmyk, mener han.

MØRKEBLÅ: Jørgen Karterud kunne aldri tenkt seg å spille for en annen norsk klubb enn Vålerenga. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Når man ikke har vunnet på 13 år og så mye ikke har vært på stell, så er det kanskje på tide å gå litt i seg selv, sier Karterud.

– Betyr alt

Som fireåring løp han rundt i gangene på gamle Jordal og begynte det som med tiden har blitt en god norsk hockeykarriere. Vålerenga betyr mye for han.

– Det betyr egentlig alt. Det er nesten der jeg er født, oppvokst og oppdratt. Jeg har mine beste kamerater fra Vålerenga. Jeg får frysninger av å tenke på alt. Det er det som har vært livet mitt, sier han.

Som "alle" andre hockeyspillere drømte han som barn om å spille i NHL.

– Så møter du hverdagen etter hvert, sier Karterud og ler.

Han forsto ganske så tidlig at det nok ikke ble NHL-spiller av han, men at han kunne nå steder var det ingen tvil om.

Som 17-åring debuterte han for moderklubben. To år senere, etter 15 år i klubben, dro han til Canada.

– Jeg hadde jo ikke noe å tape på å prøve. Det verste som kunne skje var jo at jeg kom tilbake etter et år. Når jeg tenker på det nå så var det veldig kult. Alt var mye større enn her hjemme. Jeg lærte sykt mye. I den lille byen var det fullsatt på hver kamp, og det var jo kult å som 19-åring være litt superstjerne i den lille byen. Jeg husker det satt pensjonister med oksygenmasker på tribunen. De skulle på hockeykamp, minnes han.

Foreløpig er det året i Canada, kampene i SHL og det å representere Norge i VM som har vært karrierens høydepunkter.

– Den kommer, den kommer, svarer Karterud og gliser da han får spørsmål om hvilken periode i karrieren han har vært best.

HÅPER IGJEN: Jørgen Karterud i duell med Stavanger Oilers-spillere. Nå begynner snart en ny sesong hvor Vålerenga håper å vippe Oilers ned fra tronen. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Vi skal vinne

Etter at sesongen var over at hadde spillerne noen uker fri. Da de kom tilbake for sommertrening, merket han at de som møtte opp hadde fått en ny giv.

– Folk er motiverte og revansjesugne, sier han.

Karteruds inntrykk av den nye hovedtreneren, Fredrik Andersson, er meget godt. Svensken virker profesjonell og motivert, mener han.

– Jeg vet ikke hvor mye han kan om Vålerenga, men han har sikkert fått med seg at det er den største klubben i Norge, sier Karterud og gliser igjen.

Humøret er godt. Holdningen er noe mer ydmyk enn i fjor, men det er på ingen måte slik at de møter opp for å være med på leken. Gullambisjonene er der fortsatt.

– Vi begynner jo med et håp om å kunne vinne. Ellers kan man finne et annet sted å spille. Da gidder jeg ikke møte opp hver dag. Vålerenga skal ikke ha som ambisjon å komme til sluttspillet eller få hjemmebanefordel. Vi skal vinne. Sånn skal det være, sier han.

– Kunne du spilt for et annet norsk lag?

– Aldri. Ikke i nærheten. Aldri. Det hadde faktisk ikke gått. Da legger jeg heller opp, svarer Karterud bestemt.

9. september serieåpner Vålerenga borte mot Frisk Asker.

