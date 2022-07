Kald juli-morgen, men fortsatt håp for august

Torsdag morgen ble det registrert temperaturer langt ned på gradestokken, men meteorologen har gode nyheter for den siste sommermåneden.

Slutten av juli pleier å være den varmeste tiden her i landet, men torsdag morgen bar preg av helt andre temperaturer.

Selv om noen nå opplever lave temperaturer, har meteorologen en oppløftende beskjed angående resten av sommeren for deler av landet.

– Det er jo ganske gode nyheter, sier Martin Pecnjak, vakthavende meteorolog i StormGeo, angående august-været.

Kald morgen

Torsdag ble en svært kald morgen i deler av landet. I Aurskog, som ikke ligger langt unna Oslo, var det ned mot 4,7 grader.

– Oppe i fjellområder er det jo generelt sett kaldere, men i Trysil for eksempel var det ned mot 1,4 grader, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Martin Pecnjak.

Brrr... Nattens minimumstemperaturer i sør viser resultatet av nordavind og klarvær 🧣 Minusgrader til fjells er ikke helt uvanlig, selv om sommeren, men det var ikke mange plussgrader å se i lavlandet heller 🥶



Nå er sola er på vei opp, og med det stiger temperaturene også ☀️ pic.twitter.com/M9iFVoZvww — Meteorologene (@Meteorologene) July 28, 2022

Meteorologen forklarer at man kan se så lave temperaturer når det er en helt skyfri natt. Uten skydekke vil varmen sige ut i atmosfæren.

– En skyet natt vil varmen bli sendt tilbake til jorden, og det gjør at temperaturene holder seg mer stabile.

Gode nyheter for helgen

De neste dagene vil være preget av finvær over hele landet, og overalt vil det være sol og relativt gode temperaturer.

– I morgen får vi oppholdsvær i hele landet, sier Pecnjak, og legger til:

– De neste dagene vil det ligge et høytrykk over hele Skandinavia til og med lørdag.

Fra søndag vil det komme et lavtrykk inn i Norskehavet med front som treffer Vestlandet og nordover.

– Fra og med søndag og inn i neste uke vil det komme noen mindre lavtrykk i hele landet, forteller han.

Høyere temperaturer

I sør vil det de neste dagene være lettskyet, men meteorologen mener det ikke er mye å bekymre seg for.

– Temperaturene skal stige i løpet av morgendagen og det blir opp mot 18 grader i nord, 20 grader i Trøndelag og på Vestlandet og opp mot 24 grader på Sør- og Østlandet.

Han forteller at til tross for et generelt høytrykk i landet, vil det noen steder uansett bære preg av typisk norsk sommer.

– Det vil i helgen bli litt skiftende værforhold, og i Nord-Norge vil det være perioder med regnbyger, spesielt i Øst-Finnmark og Nordland.

Det vil uansett være perioder med sol og mellom 15 og 18 grader.

– Frykt ikke

I Sør-Norge vil lørdagen bære preg halvskyet vær, men med opphold på dagtid. Inn mot kvelden vil det komme regnbyger på Vestlandet sør for Stadt.

– På søndag vil det være regnbyger over alt, og er nok den dårligste vær-dagen den neste tiden, sier meteorologen.

Han forteller at temperaturene i sør vil synke litt i løpet av de neste dagene.

Selv om sommeren er på hell, mener Pecnjak at det fortsatt er håp for for ordentlig sommervær.

– I august kan det hende vi får noen relativt varme perioder spesielt i vest og i nord, så frykt ikke - sommeren er ikke helt over enda.