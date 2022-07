Frastjålet millionverdier – innbruddstyver brukte trillebårer til å tømme villaen

Det var tirsdag at bergenskunstneren Annine Birkeland kom hjem til den ærverdige villaen sin på Hop i Bergen og så at et vindu var tatt ut og at huset var endevendt.

– Det er første gangen på flere år at huset har stått tomt i noen dager, sier Birkeland.

JA, VI ELSKER: Det var i den ærverdige villaen Wernersholm, der Bjørnstjerne Bjørnson i 1859 skrev førsteutkastet til "Ja, vi elsker", at innbruddet skjedde. Foto: Robert Reinlund

Villaen bærer preg av at innbruddstyvene har gjennomsøkt rom for rom på jakt etter verdier.

– To trillebårer vi hadde er også borte. De har nok vært brukt for å få med seg tingene våre, sir Annine Birkeland.

Tror verdier for én million er borte

Hun anslår at blant annet smykker, designerklær og profesjonelt fotoutstyr til minst én million kroner er borte.

– Det verste er alle de spesielle tingene vi har samlet over et langt liv som kunstnere. De er det ikke lett å sette en pris på, sier hun.

Politiet i Bergen har tatt saken svært alvorlig. Da de fikk melding om innbruddet, rykket de umiddelbart ut med flere patruljer.

BER OM TIPS: Lars Morten Lothe, politistasjonssjef i Bergen, ber om tips fra publikum. Foto: Robert Reinlund/TV 2

– Vi tar innbrudd alvorlig. Jeg tror alle som har fått fremmede i huset sitt på denne måten opplever det som en integritetskrenkelse, sier politistasjonssjef i Bergen, Lars Morten Lothe.

Han sier at politiet de siste årene har opplevd at vinningskriminaliteten har gått ned, og spesielt mye de siste årene.

– En av grunnene er nok pandemien, sier Lothe.

Den oppfatningen deles av Finans Norge, som registrerer alle skader som omfattes av forsikring.

– Under pandemien har tallene på tyveri og innbrudd gått kraftig ned. Det skyldes at grensene delvis har vært stengte og at vi har vært mye mer hjemme og dermed passet på huset vårt, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Stine Neverdal, kommunikasjonssjef Finans Norge. Foto: Per Haugen / TV 2

Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, tror hun det er fare for at denne typen kriminalitet kommer mer tilbake.

Frykter flere innbrudd

– Vi frykter flere innbrudd i hus og hjem. Første kvartal viser en liten økning, men siden vi registrerer skader etterskuddsvis vil det ta litt tid å si noe sikkert, sier Neverdal.

Hun ber folk om å ta forholdsregler når de reiser på ferie.

– Allier deg med naboen som kan passe litt på og få det til å se ut som at noen er hjemme, sier Stine Neverdal i Finans Norge.

Politiet i Bergen ber nå om tips fra publikum i saken.

TYVERI: Annine Birkeland håper noen har tips som kan gjøre at tyvegodset kommer til rette. Foto: Robert Reinlund

– Jeg håper vi får tilbake mest mulig av det som er stjålet. Det er dåpsgaver, smykker, ekspedisjonsutstyr og fotoutstyr. Mye av det trenger vi i vårt daglige virke som kunstnere, sier Annine Birkeland.