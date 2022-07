Fortsatt høye strømpriser i morgen - sjekk din region

Nordpool melder at strømprisene i Sørvest-Norge vil ligge på 410,76 øre per kilowattime fredag. Det er noe ned fra torsdagens rekordnivå på 423,73.

Samtidig er prisene i Sørvest-Norge fortsatt høyere enn i Storbritannia.

På Østlandet blir prisen 209,48 øre per kilowattime og på Vestlandet 209,59 øre.

I Midt-Norge og Nord-Norge blir den 2,23 øre.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over en hel time. Man anslår at en dusj på ti minutter bruker rundt 4,5 kWh.

REAGERER: Bård Hoksrud i Frp mener at regjeringen bør øke strømstøtten vesentlig. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Vanvittig

Torsdagens døgnpris på 4,23 kroner per kilowattime i Sørvest-Norge er det høyeste nivået som noensinne er registrert.

– Det er helt vanvittig med slike priser midt på sommeren, sier Fremskrittspartiets Bård Hoksrud til NTB.

Han er provosert og mener at strømstøtteordningen fra regjeringen er lureri.

Ifølge Hoksruds regnestykke må du betale de første 70 ørene per kilowattime selv, pluss 20 prosent av alt over 70 øre, i tillegg til nettleie, samt merverdiavgiften til staten.

– Det gjør at dagens strømpriser får store konsekvenser for helt vanlige folk og bedrifter, som kommer til å få det tøft i høst når strømprisen ligger an til rekord, matprisene øker og ikke minst også drivstoffprisene er rekordhøye, advarer Hoksrud.

– Likevel sitter regjeringen musestille og viser null vilje til handling, sier han.

Foreslår 50 øre som makspris

Frp har fremmet forslag om makspris på 50 øre for strøm. Stortinget har ifølge NTB vedtatt at støttenivået skal økes fra 80 til 90 prosent fra oktober til desember.

P.S. I første utkast av denne artikkelen ble det oppgitt feil priser. Feilen ble rettet klokken 13.50.