– Flere går med en klump i magen

Høyere priser gjør det enda vanskeligere for mange familier å sende barna inn i et nytt skoleår. – Totalkostnaden kan bli tøff.

ØKONOMISK: Carina Børresen (37) er bevisst på familiens forbruk. Hun har klare tips så skolestarten ikke trenger å koste skjorta. Foto: Per Haugen / TV 2

Sommeren er på hell, og skolestart er like rundt hjørnet. Over hele landet er forventningsfulle førsteklassinger klare til å starte et helt nytt kapittel.

Selv om den aller første skoledagen er forbundet med store forventinger, fører det også til nye utgifter.

Sekk, skrivesaker, skolemelk, SFO, aktivitetsdager og andre tilstelninger er bare noen eksempler på hva foreldre må punge ut for.

– Må ikke kjøpe nytt

Også alenemoren Carina Børresen (37) kjenner på kroppen hvor vanskelig det kan være å dekke alle utgifter på egenhånd. Hun oppfordrer foreldre til å tenke alternativt.

– Datteren min, som begynner i 7. klasse, ønsker seg selvsagt både nye klær, ny sekk og pennal. Men man må ikke nødvendigvis kjøpe nytt hvert år, sier Børresen.

DYRERE: Børresen sitter ved laptopen på kjøkkenbordet hjemme på Langhus, og kikker på hvordan prisene har steget siste tiden. Foto: Per Haugen / TV 2

37-åringen har gjennom hele datterens oppvekst hatt en åpen dialog med henne om økonomi og pengebruk. Hun tenker at barn forstår mer enn vi tror, om vi bare tør å snakke med dem om temaet.

– Det er viktig å bryte ned tabuer rundt økonomi og forklare barna hvor mye ting koster. Datteren min er blitt veldig glad i gjenbruk og Fretex, noe som er bra både for lommeboka og miljøet, sier Børresen.

37-åringen mener hverdagen blir lettere om man lærer barna hva ulike ting koster, samt lærer dem verdien av å tjene egne penger.

– Når det er noe datteren min ønsker seg, har vi en lang liste med oppgaver hun kan gjøre for å tjene egne penger. Da lærer man seg samtidig sunne holdninger og verdien av pengene, sier Børresen.

Blir glad og stolt

De siste månedene har mange fått kjenne på lommeboka at det blir trangere tider fremover.

I Oslo har fem mødre bak initiativet «Hjerte for Østensjø» sett at det særlig er én ting som er vanskelig for mange i forbindelse med skolestart:

Nemlig å få tak i skolesekk.

HJELPER ANDRE: Aida Gacic Mulic, Gunn Marie Eriksen, Rachel Stranden og Lina Støen er fire av de fem mødrene bak «Hjerte for Østensjø» . Marie Hurthi Steinkjer var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tobias K. Eriksen

– Vi får samme tilbakemelding fra flere om at de har gått med klump i magen, og tenkt på hvordan de skal løse dette. Det med skolesekk er tungt økonomisk for mange.

Det sier Gunn Marie Eriksen. Hun forklarer at dette er bakgrunnen for at de startet å dele ut skolesekker til familier med dårlig råd.

– Det betyr veldig mye for mange å få en sekk. For de vet ikke hvordan de skulle løse det ellers.

BIDRAR: – Å kjøpe ny skolesekk til barna kan være en økonomisk bør for familier som allerede sliter, sier Gunn Marie Eriksen. Foto: Tobias K. Eriksen

– Du ser det også på barna når de er med og henter. De vokser ti centimeter og blir så glad og stolt over å ha en sekk som er ny.

Oversikt: Enorme forskjeller

Sekk er ikke det eneste barn trenger i forbindelse med skolestart. I tillegg kommer blant annet pennal, skrivesaker, matboks og bokbind.

TV 2 har gjort en gjennomgang av prisene på utvalgt utstyr hos Norges to største bokhandlere, samt plukket ut populære varer og sammenlignet dette med prisene hos prisjakt.no.

Så mye varierer prisene Skolesekk:

ARK: Fra 199 til 1499 kroner

Norli: Fra 699 til 1299 kroner Pennal:

ARK: Fra 10 til 449 kroner

Norli: Fra 79 til 429 kroner Matboks:

ARK: Fra 90 til 349 kroner

Norli: Fra 149 til 189 kroner Drikkeflaske:

ARK: Fra 30 til 359 kroner

Norli: Fra 119 til 299 kroner Skrivesett:

ARK: 80 til 180 kroner

Norli: 69 til 119 kroner Bokbind:

ARK: Fra 30 til 100 kroner

Norli: Fra 40 til 199 kroner Dette koster det: Billigste alternativ: 439 kroner

Dyreste alternativ: 2894 kroner Billigste alternativ hos ARK: 439 kroner

Dyreste alternativ hos ARK: 2936 kroner Billigste alternativ hos Norli: 1115 kroner

Dyreste alternativ hos Norli: 2534 kroner Dette er et eksempel med utgangspunkt i de ordinære prisene hos to nasjonale bokhandelkjeder. Prisene er hentet ut 9. august 2022. Det må tas forbehold om prisendringer, lokale forskjeller, og at det kan finnes både dyrere og billigere utstyr hos andre typer forhandlere.

Gjennomgangen viser enorme prisforskjeller, og at det er mye å spare.

Totalkostnaden blir tøff

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank er klar over at en førsteklassing trenger sekk, pennal, drikkeflaske og matboks. Og Olsen er veldig enig i tankegangen til alenemoren Carina.

– Alt til skolestart trenger på ingen måte å koste en formue. Først og fremst kan man kjøpe brukt, man kan arve, og man kan få. Se litt til høyre og venstre, og du kan få alt dette til et par hundrelapper dersom du for eksempel kjøper brukt.

SYNLIGE FORSKJELLER: Forbrukerøkonom Thea Olsen sier at jo trangere økonomien blir, desto mer synlig kan forskjellene i skolehverdagen bli. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun peker derimot på andre utfordringer for familiene.

– Er det flere barn i familien som enten går i barnehagen eller på SFO, samt at familien har det trangt økonomisk, kan dette alene by på økonomiske utfordringer.

I tillegg er det utgifter knyttet til fritidsaktiviteter, bursdager, feiringer som Halloween, karneval, sommerfester og liknende.

– Totalkostnaden av alt dette kan bli tøft for en småbarnsfamilie å håndtere, sier Olsen.

Dette koster de populære varene Beckmann Classic Ryggsekk 22L:

ARK: 999 kroner

Norli: 999 kroner

Prisjakt: Fra 699 til 999 kroner Pennal Beckmann Sport Jr:

ARK: 150 kroner

Norli 149 kroner

Prisjakt: Fra 99 til 150 kroner Matboks Beckmann:

ARK: 150 kroner

Norli: 149 kroner

Prisjakt: Fra 149 til 159 kroner Drikkeflaske Beckmann:

ARK: 150 kroner

Norli: 149 kroner

Prisjakt: Fra 149 til 179 kroner Skrivesett Staedtler Student:

ARK: 80 kroner

Norli: 79 kroner

Prisjakt: 59 til 80 kroner Bokbind elastisk 3 pk:

ARK: 100 kroner

Norli: 79 kroner

Prisjakt: 79 til 100 kroner Dette koster det: Billigste alternativ: 1234 kroner

Dyreste alternativ: 1667 kroner Pris hos ARK: 1629 kroner

Pris hos Norli: 1604 kroner

Pris hos Prisjakt.no: 1234 kroner

Dette er et eksempel med utgangspunkt i de ordinære prisene hos to nasjonale bokhandelkjeder og prisjakt.no. Prisene er hentet ut 9. august 2022. Det må tas forbehold om prisendringer, lokale forskjeller, og at det kan finnes både dyrere og billigere utstyr hos andre forhandlere.

I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Danske Bank kommer det frem at hver fjerde småbarnsfamilie lever på randen av hva økonomien deres tåler.

– Dette er svært bekymringsfullt, og bekrefter bekymringen min om at småbarnsfamiliene er en av de gruppene som rammes ekstra hardt av den høye inflasjonen og økt rentenivå, sier forbrukerøkonomen.

– Blir synligere i år

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) ser med bekymring på at de sosiale forskjellene vil øke, og frykter at dette vil bli veldig synlig på skolene når høsten kommer.

– Bekymringen vår er at den økonomiske situasjonen i Norge øker forskjellene i landet og blant familier. For dem som sliter med å betale for bolig, mat og klær i det daglige, er det kanskje utstyr som ryker først, sier utvalgsleder Marius Chramer i FUG.

BEKYMRET: Utvalgsleder Marius Chramer i FUG er bekymret for at den økonomiske situasjonen i landet øker forskjellene blant familier. Foto: Yngve Olsen

Han mener det er utfordrende også for skolene når barna ikke har utstyret de trenger.

– Det blir veldig tydelig hvem som har og hvem som ikke har. Dette må skolene være bevisst på, og ordne løsninger som minsker synligheten, mener Chramer.

Forskjellene øker

Forbrukerøkonomen deler bekymringen til FUG om de økonomiske forskjellene og hva dette kan medføre.

– Det vil bli trangere økonomisk for folk flest i tiden som kommer. Samtidig er det store forskjeller for hvordan hver enkelt husholdning er rustet til å håndtere høy inflasjon og økte rentekostnader.

Desto trangere det blir økonomisk, desto mer synlig kan forskjellene i skolehverdagen bli, sier Olsen. Likevel tror hun dette først vil bli synlig for de større barna.

– Jo eldre du blir, jo mer snakker man om hva man har og hva man opplever. En førsteklassing vil trolig ikke ha samme begrep om penger som det en femteklassing har.

At mye blir dyrere jo eldre barnet blir, er også noe Carina Børresen kjenner på.

SUNN FORNUFT: Carina, her med hunden Zero, mener man kommer langt med sunn fornuft når det gjelder forbruk. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det er jo stadig flere barn og unge som får merkeklær, noe også datteren min ønsker seg. Hun har selvsagt fått noen merkeklær, men da har vi kjøpt brukt. Jeg kommer aldri til å bruke 1000 kroner på en barnebukse, sier Børresen.

Særlig én ting blir viktig nå

Forbrukerøkonomen i Danske Bank påpeker at småbarnsfamiliene i tillegg til skoleutgifter også må håndtere alle andre utgifter tilknyttet småbarnslivet, som faste utgifter som er vanskelig å styre unna.

– Småbarnsfamiliene er ofte avhengige av bilen. Det er derfor vanskelig for dem å styre unna høye drivstoffpriser. De har også store matbudsjetter. De må håndtere de tingene som faktisk øker i pris.

Chramer i FUG mener det er særlig én ting er viktig nå; det er at gratisprinsippet overholdes i skolen.

– Det er ikke bare leirskoler og andre faglige og sosiale aktiviteter i regi av skolen som skal være gratis, men gratisprinsippet innebærer også at skolen skal dekke undervisningsmateriell som skrive- og tegnesaker, sier han, og legger til:

– Poenget er at alle elever har muligheten til å delta i opplæring og undervisning uavhengig av økonomisk bakgrunn, sier FUG-lederen.