Shakira må i retten etter anklager om skattesvindel

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten anklages for å holdt tilbake 14,5 millioner euro, nå vil hun bevise sin uskyld.

I 2018 ble det kjent at spanske påtalemyndigheter tok ut en siktelse mot Shakira Isabel Mebarak Ripoll (45) for skatteunndragelse på over 14,5 millioner euro.

Ifølge siktelsen skal Shakira ha oppført Bahamas som sitt faste bosted overfor skattemyndighetene i perioden fra 2012 til 2014, mens hun i realiteten bodde i Spania med sin daværende partner, den spanske fotballspilleren Gerard Pique.

Fra 2015 har har den colombianske artisten hatt sin faste bostedsadresse i Spania.

I mai avviste retten i Barcelona Shakiras anke av saken, og henviste til at dokumentasjonen hun sendte inn var utilstrekkelig.

Nå har artisten valgt å avvise spanske myndigheters forslag om et forlik utenfor retten, og ifølge advokatene hennes ønsker hun å bevise sin uskyld i rettssalen. Det melder Aftonbladet.

Det er foreløpig ikke satt noen rettssdato.