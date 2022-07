Tyrkiske fans ropte «Putin» mot ukrainsk lag: – Helt forkastelig

En video på Twitter viser at flere Fenerbahce-supportere ropte den russiske presidenten Vladimir Putins navn under kampen mot Dynamo Kiev onsdag kveld.

Fenerbahce tok i mot det ukrainske topplaget i returkampen i 2.kvalifiseringsrunde i Champions League.

Tilropene kom etter at Dynamo Kiyvs Vitaliy Buyalskyi satte inn 1-0 etter 57 minutter i Istanbul. Videoen har foreløpig over 5,8 millioner visninger.

Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R — Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022

– Det er helt forkastelig. Det har alltid vært en tøff tone på tribuner hvor det er lov å erte, men det går noen grenser. Å rope Putins navn til et ukrainsk lag går definitivt over den grensa, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Det er veldig ufint og alt, alt, alt for drøyt.

Delte meninger

Siden Russland invaderte Ukraina den 24. februar i år har flere byer blitt bombet og mange har blitt drept, såret og drevet på flukt.

– Det er helt usmakelig, skriver journalist Nico Cantor på Twitter.

– For en skam. Fenerbahce bør stenges ute, skriver en tyrker på Twitter.

– Et kvalmende øyeblikk i historien, skriver en annen.



Noen mente også at Dynamo Kiyvs spillere selv var med på å gjøre fansen forbannet.

– De ukrainske fotballspillerne var provoserende etter målet, kommenterte en bruker under videoen.

REAGERER: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Tette bånd

Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Erdogan har snakket sammen flere ganger siden krigen startet.

Presidentene har de siste fem årene knyttet tette bånd gjennom kjøp av blant annet gass og våpen.

Under statsbesøk har de fremstått som «nære venner», og Tyrkia har inntatt en slags meglerrolle mellom Ukraina og Russland.

Flere tyrkere beklager for oppførselen, og mener at ikke alle tyrkiske fotballfans hadde gjort det samme.

– På vegne av Tyrkia som Galatasaray-fan vil vi be om unnskyldning for denne skammelige sangen. Vi er med Ukraina og støtter Ukraina i forsvaret av deres hjemland!, skriver en Twitter-bruker.

– Vennlig små-erting er noe helt annet enn å bruke en pågående krig som et banter på tribunen, når vi vet all den lidelsen det ukrainske folket har opplevd siden Russlands angrep, sier Finstad Berg.

SNAKKER SAMMEN: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin møttes nylig i Tehran, Iran. Foto: Sergei Savostyanov / AP Photo

– Bør ta grep

Under videoen på Twitter har flere kommentert at de synes tilropet er usmakelig. Flere mener også at Uefa bør straffe Fenerbahce.

– Jeg håper klubben tar grep ovenfor egne supportere. Jeg tror det som fungerer best er internjustis, og her bør de rydde opp i egne rekker, sier Finstad Berg.

Dynamo Kiyv vant for øvrig sammenlagt 2-1 over Fenerbahce, og møter dermed østerrikske Sturm Graz i den tredje kvalfiseringsrunden. Feberbahce går inn i Europa League-sluttspillet.

Tidligere i juli signerte den norske landslagsspilleren Joshua King for Fenerbahce. 30-åringen hadde kontrakt ut neste sesong med Watford, men nedrykket gjorde at den ikke ble fullført. Romsås-gutten var dermed klubbløs et par uker før han signerte for den tyrkiske storklubben.