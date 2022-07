Mener russerne terroriserer sivilbefolkningen

De siste dagene har det blitt meldt om missilangrep nord for hovedstaden Kyiv. Flyalarmen har gått flere ganger de siste dagene, sist torsdag formiddag, ifølge flere kilder.

Krigen på bakken pågår for fullt både i øst og i sør. Men bombingen av Kyiv er noe helt annet, sier Sverre Diesen. Han er general og tidligere forsvarssjef og sjefsforsker ved FFI

– Det er en del av den russiske terroriseringen av sivilbefolkningen. Mest sannsynlig gjøres det bare som en del av forsøket på å slite ned befolkningens motstandsvilje, forteller Diesen til TV 2.

Broer kan bli avgjørende

Onsdag ble det meldt at ukrainerne hadde angrepet en bro i Kherson-området som russerne bruker for å forsyne frontlinjen.

FORKLARER: Sverre Diesen mener russerne bomber for å slite ned motstandsviljen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Sverre Diesen forteller at ukrainerne har satt inn en offensiv i dette området, som er det eneste stedet russerne har fotfeste vest for elven Dnepr.

Han tror det vil være et viktig punkt i krigen dersom ukrainerne klarer å ødelegge broene over elven.

– Det vil være ganske avgjørende om de klarer å ødelegge disse forsyningslinjene. Russerne er avhengig av broer over Dnepr. Hvis ukrainere kan avskjære forbindelsen over elven, blir styrkene isolert.

Da sier han at det vil være veldig vanskelig å forsyne og støtte styrkene som er vest for elven.

BOMBET: Ukrainske styrker angriper broer over elven Dnepr. Foto: STRINGER / REUTERS

Viktig by

Kherson er en veldig viktig by i Ukraina-krigen. Den har stor havn og er økonomisk viktig for ukrainerne.

– Det er nok derfor ukrainerne prioriterer offensiv i dette området. De er avhengig av det økonomisk, sier Diesen, og fortsetter:

– I tillegg til at det propagandamessig er et svært viktig skritt, hvis de kan kaste russerne ut fra vestsiden av elven.

Kherson er den eneste av de store byene i Ukraina som russerne har kontroll over, forteller Diesen. Russerne er klar over viktigheten av byen, og han tror de vil sette inn ekstra styrker for å opprettholde posisjonen sin.

På andre fronter i krigen er det lite fremgang for noen av partene. I Donbas, øst i landet, varslet russerne en operativ pause. Det har ikke materialisert seg, forteller Diesen.

De har i stedet hatt en gradvis gjenopptagelse av operasjonen der, forteller Diesen.

– Det er tvilsomt om russerne har kapasitet til å stoppe ukrainerne i syd og sette i gang offensiv i øst, så det ser ut som Ukraina klarer å stabilisere situasjonen i Donbas.

Usikker på om Putin vet

Diesen sier at det ikke er noe tvil om at tap av materiell preger russerne. Men hvor mye Putin får vite om dette, er han usikker på.

– Det er et omdiskutert punkt. Det kan se ut som Putin nær sagt ikke har kontakt med virkeligheten på bakken. Situasjonen kan være at han vet det, men at han fremstiller det på en annen måte, avslutter Diesen.