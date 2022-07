CNN: Hunter Biden kan bli tiltalt

CNN har ved hjelp av en cyberekspert undersøkt ektheten i e-poster fra Hunter Biden som er lekket på internett av en tidligere ansatt i Det hvite hus, angivelig fra en bærbar PC som dukket opp i Delaware.

Enkelte av epostene lot seg verifisere gjennom signaturer i metadataene. Andre lot seg ikke verifisere.

Blant dem som er bekreftet som ekte, er flere eposter som omhandler Hunter Bidens manglende skattebetalinger.

Flere skattekrav

I slutten av oktober 2018 skrev hans daværende regnskapsfører Bill Morgan til Hunter Biden at skattebetalingen er for sen, og bemerket samtidig at han allerede hadde fått en utsettelse til 15. oktober som han ikke hadde overholdt.

«Skatten din for 2017 er ennå ikke levert», påpekte Morgan to uker senere. Dagen etter kom regnskapsføreren med enda en oppfordring:

«Du må levere 2017, så vi kan få utarbeidet en avbetalingsordning».

I den samme eposten advarte Morgan om at IRS (skatteetaten, red.anm.) krever 158.000 dollar i skatt for 2015.

«IRS har varslet utenriksdepartementet om at passet ditt ikke fornyes før dette er løst», skriver regnskapsføreren i eposten til Biden.

Kilder sier til CNN at påtalemyndighetene, som etterforsker Hunter Biden for skatteunndragelse og andre muligens kriminelle handlinger, snart kan komme til å ta en beslutning om eventuell tiltale.

Biden benekter at han har gjort noe ulovlig og sier at han samarbeider med myndighetene.

President Joe Biden er ikke involvert i noen av sakene, understreker CNN.

Samtidig er det ventet, skriver CNN, at Republikanerne vil starte granskinger av Biden-familien dersom de vinner tilbake flertallet i Representantenes hus.

TRE GENERASJONER: President Joe Biden med barnebarnet Beau i armene, mens sønnen Hunter Biden vinker mot noen under USAs uavhengighetsdag 4. juli i år. Foto: Tom Brenner / Reuters / NTB

«Manglende dekning»



Hunter Bidens økonomiske rot bekreftes også via andre eposter. Regnskapsføreren spør i én melding om en kvittering på 550.000 dollar, som han lurer på om han skal behandle som lån eller inntekt.

Ifølge en rapport utarbeidet i Senatet, mottok Hunter Biden opptil 50.000 dollar per måned for å sitte i styret til det ukrainske energiselskapet Burisma fra 2014 til 2019.

Til tross for denne inntekten, steg gjelden.

«Manglende dekning», opplyser en automatisert epost fra Wells Fargo i anledning en betaling på 1700 dollar for en Porsche. Andre bankmeldinger advarte om lav saldo og at et kredittkort hadde oversteget grensen på 65.000 dollar.

28. desember 2018 spør Hunter Bidens assistent om hvordan hun skal håndtere en rekke betalinger Biden var sen med, inkludert helseforsikring, nedbetaling på en bil og hennes egen lønn.

Han ber henne betale helseforsikringen og Porsche-avdraget, samt å si seg selv halvparten av den lønna hun hadde krav på.

I mars 2019 skyldte Hunter Biden over en halv million dollar i regninger og skatt, ifølge en annen epost fra assistenten.

Skal ha gjort opp for seg

Hunter Bidens advokat Chris Clark sier at klienten hans nå har betalt all sin skattegjeld. Ifølge CNN legger Clark til at 2018 og 2019 var tøffe år for Biden, som slet med alkohol- og narkotikaavhengighet etter at hans bror Beau døde av kreft.

– Han er i rute med skatteforpliktelsene og er motivert for å fortsette i det sporet mens han jobber med avhengighetsproblemet, sier Clark.