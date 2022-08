Slik blir årets fadderuker over hele landet

Hookeforbud, båtcruise og storsatsning på toppartister er blant stikkordene for de første fadderukene etter koronapandemien.

Det går mot slutten av sommerferien, og om ikke lenge braker årets fadderuker løs ved landets universiteter og høyskoler.

Etter to høstsemestre med pandemi og roligere opplegg, kan årets studenter endelig få den tradisjonsrike pangstarten på semesteret igjen.

– Blir hookeforbud

Ved Universitetet i Bergen blir det «hookeforbud» for nye studenter og fadderne deres.

– Det vil ikke være lov å hooke mellom faddere og fadderbarn. Det er vel i hvert fall en praksis på alle studieinstitusjonene i Bergen, så vidt jeg vet, sier fadderkoordinator Julie Strand.

BERGEN: Studenter ved Universitetet i Bergen under fadderuken 2020 med en rekke koronarestriksjoner. Det slipper årets kull. Foto: Eivind Senneset / NTB

Hun har et klart tips til studentene som får Bergen som sin nye studieby.

– Husk regntøy! Det er vel verdens mest basic bergenstips, sier Strand og fortsetter:

– Og så må man huske å gjøre noe annet enn å bare studere. Man kan for eksempel finne seg en studentorganisasjon å engasjere seg i.

Slår på stortromma: – Større artister og bedre opplegg

Universitetet i Tromsø sparer ikke på kruttet for den første vanlige fadderuken siden 2019.

– Etter tre år uten ordentlig feiring, prøver vi å lage en litt større uke enn vi pleier. Det blir større artister og mer opplegg både for fadderne som aldri har fått oppleve dette og for studentene, sier Isak Wang Gustavsen, leder for Debutuka ved campus Tromsø.

De har flere headlinere klare for de ferske studentene.

– Vi har en åpningsfest med 06 Boys. Deretter har vi tre dager med Kjartan Lauritzen, Kamelen og DJ Broiler, forteller Gustavsen.

SPILLER: Mikkel Christiansen er en del av duoen Broiler, og kommer til Debutuka ved Universitetet i Tromsø. Foto: Carina Johansen / NTB

I år har arrangørene et ekstra stort fokus på å få inn aktiviteter som ikke involverer alkohol.

– Det er mange studenter etter hvert som ikke ønsker å ha det alkoholfokuset man har hatt tidligere, så vi har jobbet kraftig for å få et godt program for dem også, sier Gustavsen.

Hans beste tips til kommende studenter er å tørre å være med på alt du kan i starten, selv om det kanskje kan virke litt skummelt.

– Men tør også å si ifra hvis det er noe du ikke har lyst til å være med på. Fadderuken skal være noe positivt, og da er det viktig at man sier ifra, sier Gustavsen.

– Enorm sosialiseringsplattform

Faddersjef ved OsloMet, Henriette Franck, forteller at fadderstyrene blant annet har planlagt konsert med artisten Musti på Chateau Neuf, båtcruise, innleide utesteder, rebusløp og volleyballturnering.

– Mitt tips til nye studenter er å bli med på fadderuken. Det er utrolig gøy å være med på, og vi sørger for å lage et opplegg som skal passe for alle. Det er en enorm sosialiseringsplattform, forteller Franck.

Faddersjefenes beste tips Her er faddersjefenes tips for en vellykket start på studietiden: Delta på så mange arrangementer som mulig i fadderuken. Du kommer nok ikke til å angre.

Følg med på programmet slik at du er oppdatert på hva som skjer og stiller forberedt.

Tør å si ifra hvis det er noe du ikke har lyst til å være med på i fadderuken. Det er viktig å si ifra, og fadderne skal ta hensyn til dette.

Oppsøk de ulike foreningene. Det finnes mange forskjellige aktiviteter, verv og idrettslag du kan melde deg inn i.

Gled deg! Fadderuke skal bare være gøy.

Tipser om spørsmål du kan stille

Ansvarlig leder for Fadderullan på BI, Sigrid Lie, forteller at de har planlagt for et variert program med forskjellige aktiviteter. Hun har flere tips til måter å starte samtalen med en ny medstudent på.

– Snakk med alle. Du er ikke alene om å ønske venner. Spørsmål du kan stille for å få samtalen i gang er for eksempel: Hvor kommer du fra? Hvor bor du? Skal du engasjere deg i noen verv? Hva liker du å gjøre på fritiden? Vil du være med og ...? foreslår Lie.

Hun tipser også om å bli kjent med studiebyen sin og å engasjere seg i idrett eller studentorganisasjoner.

– Ikke vær bekymret for tiden som kommer. Dette er år du vil huske for alltid, forteller Lie.

Første fadderuke etter pandemien

Ved Universitetet i Oslo blir det felles arrangementer, rebus og den tradisjonsrike åpningsseremonien ved Universitetsplassen.

– Vi har fokus på et fadderkurs som gir alle faddere samme retningslinjer, slik at man får en trygg og god fadderuke uansett hvilken studieretning man starter på, sier Andres Øverbø, faddersjefkoordinator ved UiO.

Han ser frem til den første fadderuken uten koronarestriksjoner siden 2019.

– Gled deg! Fadderuken skal være morsom, fin og spennende, og jeg tror at studiestarten blir en veldig fin opplevelse for alle, sier Øverbø.

Fadderkoordinatoren ved Universitetet i Bergen har dessuten en oppfordring til studenter som snart skal gå i gang med den store flytteprosessen.

BRUKT: Det kan være både økonomisk og bærekraftig å handle brukt når man skal innrede studenthybelen. Foto: TV 2

– Vi vil at folk tenker bærekraftig når de skal fylle studenthybelen. Bruk Tise, Finn og andre bruktmarkeder når du skal innrede ditt nye bosted, foreslår Strand.