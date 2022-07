Dette er Putins dilemma nå

Russerne sliter med å rekruttere styrker til krigen i Ukraina. Nå tror Sverre Diesen at Russland og Vladimir Putin står overfor et stort dilemma.

Krigen i Ukraina foregår fortsatt med full styrke, og er inne i sin sjette måned. Begge sider lider store tap av militære styrker og soldater. Hvordan disse erstattes kan være med på avgjøre krigen, mener flere eksperter.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som er sjefsforsker ved FFI, mener det er viktig å legge merke til hvor russerne rekrutterer mye av styrken sin fra.

– Russland innsetter veldig mange soldater fra østlige og mer fjerne deler av landet. Dette er ofte fattige områder. Det er få soldater som kommer fra de store etnisk russiske områdene, som for eksempel Moskva og St. Petersburg, sier den tidligere forsvarssjefen.

DILEMMA: Sverre Diesen forteller Russland nå må ta et valg. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Åpenbart grep

Diesen sier dette er et åpenbart grep for å unngå å skape sosial og politisk uro i de områdene i landet som er viktigst politisk – og den befolkningen som er viktigst i den sammenhengen.

Men nå står russerne overfor et dilemma, mener Diesen. For russerne sliter med å rekruttere nok styrker til fronten.

Britisk etterretning anslår at omkring 15.000 russiske soldater er drept under krigen, mens ukrainske myndigheter hevder at antallet er nærmere 40.000.

Les også: Slik preger våpnene krigen i Ukraina

Mange av de som blir sendt til fronten på russisk side, er frivillige med bare noen ukers trening.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved krigsskolen har tidligere sagt at utnyttelsen av soldatene er urovekkende.

– Det er fullstendig forkastelig. Det reflekterer samtidig det russiske menneskesynet og hvordan de ser på sitt eget folk og sine egne soldater, mener Ydstebø.

Kan måtte la krigen få større konsekvenser

Den tidligere forsvarssjefen sier det blir vanskeligere å erstatte tapene, uten å gå til en hardere utskriving av folkegrupper de ønsker å skjerme.

DILEMMA: Vladimir Putin står ovenfor et dilemma, mener Sverre Diesen. Foto: HANDOUT / REUTERS

Eller foreta en omfattende mobilisering, av trente reserver som har gjort militærtjeneste.

Nå står Putin og Russland ovenfor et stort dilemma, ifølge Diesen.

– På den ene siden å la krigen få større konsekvenser og følger for befolkningen. Eller på den andre siden akseptere at de ikke klarer å skape den avgjørelsen de er avhengige av, og som de sier er målet, avslutter Diesen.