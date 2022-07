Det koker i England – ønsker nasjonal fridag etter finalen

Det koker i England før EM-finalen. Flere er allerede sikre på at «It´s coming home».

– Landet bør få en ekstra fridag hvis det engelske fotballandslaget vinner EM-finalen.

Ønsket kommer fra den britiske politikeren Keir Starmer. Han er leder for det sosialdemokratiske partiet Labour, og har stor tro på at landslagskvinnene henter gullet hjem søndag.

– Hele landet vil brøle om «The Lionesses» vinner finalen på søndag.

– De har allerede gjort oss stolte, men hvis de vinner vil det virkelig være en historisk prestasjon. Det bør markeres med en skikkelig feiringsdag, hvor klubber kan holde åpent og fremme tilgang for kvinner og jenter.

Ifølge The Guardian skal den tidligere idrettsministeren Tracey Crouch og demokratenes leder Sir Ed Davey være positiv til idéen.

Keir Starmer er ne velkjent engelsk politiker. Nå håper han å kunne feire et eventuell EM-gull søndag og utover mandagen. Foto: Jonathan Brady / PA via AP

Men landets regjering ser ut til å sette en stopper for festen.

Ifølge avisen ble samme ønske luftet under fjorårets EM-finale for herrene, hvis England slo Italia.

Daværende statsminister Boris Johnson uttalte at det var en «fristende skjebne» å gi fri hvis det hendte.

Finalen endte imidlertid i tårer, og med EM-sølv ble det ingen fridag for britene.

I tillegg ser det ikke ut som ønsket hadde blitt oppfylt.

– Selv om en ekstra fridag kan være til fordel for enkelte lokalsamfunn og sektorer, er kostnadene for økonomien ved en ekstra fridag betydelig, skal en talsperson for regjeringen ha uttalt, ifølge avisen.

Dette skriver mediene

England er klare for å hevne seg etter herrenes tap i fjor. Men før de muligens kan løfte årets trofé må de slå Tyskland, som har vunnet alle åtte EM-finalene mellom 1995 og 2013.

Likevel har flere engelske aviser, blant annet Daily Mail og Daily Express, allerede slått fast at «It´s coming home».

«Now bring on Germany (or France)» skrev den engelske avisen The Sun på forsiden av dagen etter at England gikk til EM-finale.

Selv om engelskmennene på sin side er sikre på seier, skriver også de tyske mediene gode ord før finalen.

– Nå har vi drømmefinalen! Kvinnene våre vant EM-semifinalen 2-1 mot Frankrike.

– Etter 56 (!) år med fotball har Tyskland sjansen til å ta hevn for det legendariske Wembley-målet og 2-4-nederlaget i finalen i 1966, skrev den tyske avisen Bild etter at Tyskland ble klar for EM-finalen.

FEIRET: De tyske landslagsspillerne slapp jubelen løs etter semifinaleseieren over Frankrike Foto: Alessandra Tarantino / AP Photo

Avisen henviser til herrens VM-finale mellom Vest-Tyskland og England på 60-tallet som endte med nedtur for tyskerne.

Klopp-avsløring

Liverpool-manager Jürgen Klopp avslører før finalen hvem han håper vinner.

– Jeg elsker England, men hjertet mitt banker for Tyskland, sier Klopp.

Den tyske avisen RTL kommer med denne meldingen:

«Schalalalalala! De tyske kvinnene har klart det. De er i finalen i EM!»,

HEIA...? Jürgen Klopp forteller at han håper Tyskland slår England i EM-finalen, selv om han har blitt glad i landet han nå bor i. Foto: Chalinee Thirasupa / Reuters

The Guardian melder at det kan bli litt av en finale:

«England versus Tyskland i en utsolgt EM-finale på Wembley. Elsket og hatet, det er et sammenstøt som tenner vertenes spenning som ingen andre».

Utsolgt Wembley

Korrenspodent for TV 2 i London, Tonje Iversen, kunne melde tidligere i uka at interessen rundt kvinnelandslaget har eksplodert de siste ukene.

– Man har aldri sett et så stort engasjement rundt kvinnefotballen som man ser nå som mange har troen på at det kommer hjem igjen.

EM-finalen mellom England og Tyskland spilles foran et utsolgt Wembley søndag. 90.000 tilskuere får æren av å oppleve finalen.

– Det forventes at det vil ta fyr og være en stor fest. Det er store forventninger, og man husker i fjor når herrene møtte Italia og tapte.

– Nå er håpet at jentene skal vinne og ta gull. Mange snakker om at dette er inspirerende og motiverende for unge, fremtidige fotballspillere, sier Iversen.

Finalen mellom England og Tyskland spilles søndag klokka 18 og sendes på NRK 1.