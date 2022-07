Wig Wam ble uvenner for ni år siden – nå gjør de comeback

Langhåret og sortkledd som en ekte rocker, møter Åge Sten Nilsen (52) TV 2 for en prat før ukens Allsang på grensen-innspilling i Halden.

Den sprudlende Wig Wam-stjernen smiler bredt – og det har han all grunn til. Etter at bandet, som består av Nilsen, Trond Holter, Bernt Jansen og Øystein Andersen, ble oppløst i 2013, har de gjort et solid comeback i år.

– Det har vært hektisk. Det har gått unna, det skal jeg love deg. Etter to år med tørke, er det deilig å være i gang igjen, sier Nilsen overfor TV 2.

COMEBACK: Det norske rockebandet Wig Wam har fått mange utenlandske fans etter at de kom sammen igjen. Her er bandets vokalist, Åge Sten Nilsen, avbildet under den sjette sendingen av Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Se intervjuet med Åge Sten Nilsen i videoen øverst i saken, der han letter på sløret om comebacket og bryllupet sitt.

I løpet av det siste halvåret har de norske rockestjernene blitt tatt godt imot av det amerikanske publikumet og fått hele to låter med i DC-superheltserien «Peacemaker». I tillegg har bandet toppet flere av de internasjonale hitlistene med låten «Do Ya Wanna Taste It».

– Det kom som en gavepakke midt i en periode hvor vi lurte på hva vi skulle gjøre med Wig Wam. Det var vanskelig å gjøre comeback under pandemien, og så kom den gavepakken som gjorde at vi plutselig fikk et helt nytt marked å forholde oss til, nemlig USA. Og ikke minst Europa, som vi har vært lenge borte fra, så det var fantastisk, uttrykker han.

For tiden venter Nilsen og bandmedlemmene på visum, slik at de kan reise over Atlanteren.

– Det er et helt kontinent som har oppdaget Wig Wam for første gang, og som har skjønt at vi har flere låter enn de to som er i «Peacemaker». Vi er veldig glade for det og gleder oss til å reise over for å spille. Vi har allerede en del festivalopptredener og andre spillejobber, sier han.

– Har blitt for gamle for det

Tilbakemeldingene fra lytterne har også vært svært gode.

– Det har vært helt utrolig. Her i Norge føler jeg folk unner oss den suksessen og er glade på våre vegne, og det er vi veldig glade for, deler han, og fortsetter:

– Gjennom årene har vi opplevd at folk ikke bare har vært hyggelige, og at vi har fått mye dritt – spesielt fra vår egen sjanger. Så det at folk klapper oss litt på skulderen og endelig har godtatt oss litt, det synes jeg er hyggelig.

Samtidig trekker sarpingen frem at han og bandgjengen har vært i bransjen lenge, og at den fornyede oppmerksomheten de har opplevd, ikke gjør at de går helt av skaftet av den grunn.

– Vi har opplevd mye rart i livet, så den gavepakken som har kommet nå tar vi med stoisk ro. Det er ikke slik at vi har gått helt bananas. Vi har blitt for gamle for det, sier han lattermildt, og fortsetter:

– Men vi gleder oss over det. Og så går vi ikke i den fella igjen at vi spiller tre konserter om dagen. Nå skal vi kose oss med musikken, oppleve kameratskap og verden. Man vet ikke hvor lenge man har igjen. Det kan være slutt i morgen. Sånn har det blitt når man blir gammel. Jeg klyper meg selv i armen hver dag for at jeg lever.

Gjenforent

Det at Wig Wam-medlemmene i det hele tatt skulle føres sammen igjen etter bruddet for ni år siden, var imidlertid ikke gitt.

– I 2013 var det mye gnisninger internt. Det var vel et par alfahanner som stanget litt vel mye mot hverandre, og ville forskjellige ting. Vi hadde spilt fryktelig mye fra 2001 og frem til da, og det tæret på bandet rett og slett. Jeg tror det var bra at vi brøt opp. Vi var ikke akkurat venner da vi satte oss i hver vår bil og kjørte vår vei, sier Nilsen.

Men skjebnen ville det annerledes, og de fire glamrockerne ble gjenforent til slutt.

– Vi hadde egentlig sett for oss at det comebacket skulle være for en liten, kort periode, og at vi skulle gå ned med flagget til topps som gode venner igjen. Så ble vi venner igjen, og tenkte at det var greit å avslutte på en verdig måte. Nå har vi det artigere og hyggeligere enn noen gang sammen.

– Kan være hundre prosent meg selv

På det private plan har det også skjedd endringer for Nilsen. I mai måned ga 52-åringen og forloveden Christine Grande hverandre sitt «ja», og kunne dermed erklære seg som rette ektefolk.

– Det var kanskje den beste dagen i hele mitt liv, bortsett fra da barna ble født. Hele dagen gikk som jeg håpet på, og jeg giftet meg av pur glede med et fantastisk menneske som jeg ser opp til. Jeg har det veldig godt for tiden. Vi er like sjeler, så jeg føler at jeg kan være hundre prosent meg selv, sier han.

Bryllupsreisen la det nygifte paret til Las Vegas for både pleiing av kjærligheten og promotering for Wig Wam og duoens nye singel, «When You Know You Know».

– Bryllupsreisen var slik som Christine og jeg som par er – det gikk i 190, og vi hadde det veldig gøy og koste oss. Vi var på masse show, og tok en kjøretur til Los Angeles for å møte noen i bransjen, så det var en herlig tur.

Rockeartisten deler videre hva som gjorde at han falt for kona i første omgang. Det hele startet på en fest for 2000 Coop-ansatte i Stjørdalshallen.

– Jeg sto bak i lokalet med min gamle turnéleder og tok en øl. Da så jeg et menneske der borte som hadde en energi, forteller han, og fortsetter:

– Stemmen på skulderen min sa hva jeg burde gjøre. Uten at det var noe baktanke med det, gikk jeg bort og sa: «Du, unnskyld meg, jeg aner ikke hvem du er, men fy flate for en bra energi du har. Jeg har sett på deg i ti minutter og jeg er helt fascinert». Og så ble vi kjent, og så viste det seg at vi var som to dråper vann.

Albumslipp

Vokalisten har ingen planer om å hvile på laurbærene til tross for suksessen både i karriere- og kjærlighetslivet. Kalenderen er tettpakket med arbeid og noe ferie innimellom.

– Jeg skal til Møre for å spille Queen-show, og så er vi plutselig på vei til Gran Canaria hvor vi skal feire svigerfar som fyller rundt år. Deretter tar vi en svipptur til Alicante hvor Wig Wam skal spille en stor konsert, sier han, og fortsetter:

STJERNE: Wig Wam-frontmann Åge Sten Nilsen går en travel tid i møte. Blant annet skal han spille Queen-show og feire svigerfars bursdag på Gran Canaria. Her er Nilsen og bandet avbildet under den sjette sendingen av Allsang på grensen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Og så er vi på veien igjen til Tønsberg og rundt forbi. Etter hvert beveger vi oss mot USA, Sveits, England, Australia og Japan.

Et flunkende nytt album er også på vei, og skal etter sigende slippes neste år. Det skal ifølge artisten være i samme gate som comebackalbumet «Never Say Die».

– Neste år kommer et album som heter «Out Of The Dark», som kanskje er litt mer kommersielt, men som fortsatt har den samme «punchen». Vi har blitt litt mer skitne på våre eldre dager, så det er litt tyngre, men samtidig hører man at det er Wig Wam.

Selv om Wig Wam i skrivende stund seiler i medvind, er Nilsen også klar på at han ønsker å gjøre soloprosjekter på siden.

– Jeg er en artist som liker å gjøre forskjellige ting, så jeg kommer fortsatt til å lage musikksoloer, men det er Wig Wam som er hovedfokuset mitt, sier han avslutningsvis.

Se Allsang på grensen torsdager klokken 21.40 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.