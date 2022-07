Eksmannen snakker ut om Khloe Kardashians andre svangerskap

Tidligere i juli ble det kjent at reality-stjernen Khloe Kardashain (38) venter sitt andre barn med eksen Tristan Thompson (31) ved hjelp av surrogatmor.

Thompson og Kardashian har lenge vært av og på, men nå er det altså slutt. Sammen har de datteren True (4) og angivelig skal det nye svangerskapet ha skjedd før paret gikk fra hverandre igjen.

Nå avslører reality-stjernens eksmann, Lamar Odom (42), hva han synes om den overraskende gravid-nyheten.

Ville gjerne hjulpet til

I et nytt intervju publisert av Page Six blir Odom spurt hva han synes om at Thompson og Kardashian venter en baby nummer to etter anklagene om utroskap.

Han forteller en reporter at han gjerne ville ha hjulpet Kardashian med å utvide familien hennes fremfor den utro ekskjæresten, om hun hadde spurt han.

«Hun kunne ha ropt på meg for det,» svarer han spøkefullt.

Til tross for Odoms stikk mot Thompson, viste han riktignok langt fra perfekt oppførsel under ekteskapet med Kardashian.

Hadde sex med over 2000 kvinner

Odom var gift med «Kardashians»-profilen fra 2006 til 2016. I sin egen selvbiografi fortalte han at han flere ganger var utro mot ekskona, og at han også skjulte sin kokainavhengighet overfor henne.

Den tidligere NBA-spilleren slet med både sex- og narkotikaavhengighet, og han skrev i boken at han hadde sex med over 2000 kvinner.

«Det var for mange strippere til å kunne telle dem. Det var ikke en stor greie, men jeg betalte dem ofte. Jeg så aldri ned på dem,» skrev han.