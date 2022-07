Fotballryktene: – Nær overgang

Stjernespiller er på vei til Italiensk storklubb. Her er torsdagens overgangsrykter!

Liverpools Brasil-spiss Roberto Firmino er angivelig «veldig nær» en overgang med Serie A-klubben Juventus. Det melder italienske Corriere dello Sport.

Overgangen kan sette en stopper for Juventus´ jakt på Chelsea-spiss Timo Werner og Manchester Uniteds Anthony Martial. Begge skal ha vært ønsket av klubben, skriver avisen.

Barcelona og Sevilla skal være enige om en overgang for Jules Koundé. Overgangssummen for 23-åringen skal være på 50 millioner euro (omtrent millioner kroner), melder The Guardian.

Chelsea konkurrerte med Barcelona om å hente den franske forsvarsspilleren. Istedenfor kan Leicesters Wesley Fofana være ett alternativ for Blues.

KLUBBYTTE? Leicesters Wesley Fofana (21) er ønsket av Chelsea. Foto: Fabrizio Corradetti

Men Leicester ønsker ikke å la den 21 år gamle midtstopperen gå med mindre de får et stort bud, skriver avisen.

Spanske Alex Grimaldo skal være ønsket av Manchester City. Men Benfica ønsker minst 20 millioner euro for venstrebacken, hvis klubben skal selge 26-åringen. Det skriver spanske Marca.

KAN MØTES I SERIEN: Benficas Alex Grimaldo er ønsket av Manchester City. Her er han i duell med Liverpools Mohamed Salah under kvartfinalen i Champions League Foto: Jon Super / AP Photo

Barcelona-spiller Frenkie de Jong skal ha fortalt lagkameratene i klubben at han ikke har noen planer om å forlate Catalonia denne sommeren, melder Mirror.

Det til tross for Manchester Uniteds nådeløse innsats om å hente 25-åringen i sommerens overgangsvindu.

Fortsatt er Cristiano Ronaldos fremtid i klubben usikker etter at han ønsker å gå til en Champions League-klubb, men rødtrøyene vil ikke selge stjernespissen.