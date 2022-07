Kan gjøre Norge til et vinland i fremtiden

Klimaet er den største hindringen for å få til produksjon av druer og vin i Norge. Det norske klimaet med lang vinter gjør at det kun er spesielle druetyper egnet for kulde som er mulige å få til her.

I dag er det bare hybridsorter av drueplanter som er tilpasset vårt klima. Disse druetypene tåler ned til 16 minusgrader.

– Mer kjente druesorter som riesling og pinot noir klarer seg ikke i det norske klimaet. Det er gjort noen forsøk, med noen modne resultater, men ikke nok, sier Steffen Riis Christiansen, produktsjef på Vinmonopolet, til Nynorsk pressekontor.

Norsk siderkunnskap til nytte

I dag er det om lag 40 vingårder i Norge, viser tall fra Vin- og brennevinsleverandørens forening. Flere av disse blir drevet på hobbybasis.

– Det er ingen tvil om at vinproduksjonen i Norge bare er i startfasen. Det er flere som er interessert i å dyrke druer og lage vin, men på grunn av det norske klimaet er det ingen tradisjon for druedyrking her i landet, sier generalsekretær i foreningen, Ingunn Jordheim, til Nynorsk pressekontor.

Hun sier Norge likevel har et godt grunnlag for å dyrke vin. Fra før har bønder i Sogn, Hardanger og Telemark stor suksess med å dyrke epler og bær som blir til sider og frukt- og bærvin.

– Disse bøndene sitter med mye kunnskap om både jordbruk og det tekniske, som gjør det lettere for dem å klare overgangen til druedyrking skulle de ønske det, sier Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørens forening.

Enn så lenge er det kun hybridsorter av druer som tåler det norske klimaet med kalde vintre. Med et varmere klima i fremtiden kan det bli endring på det. Foto: Peder Skjelten / NPK / NTB

Klimaendringene kan bidra positivt

Det er dermed én positiv konsekvens av de negative klimaendringene: Det kan bli varmere og mer egnet temperatur for produksjon av druer og vin i Norge. Riis Christiansen i Vinmonopolet tror Norge har gode muligheter for å bli et vinland i fremtiden.

– Kortreist mat er i vinden, og vi har fra før godt salg av både svensk og dansk vin. Samtidig krever det mye egenkapital å starte som vinprodusent i Norge. Dermed må de som prøver seg, virkelig ta det seriøst om de skal lykkes, sier han.

Riis Christiansen har i jobben som produktsjef i Vinmonopolet ansvaret for vin fra Nord-Europa, derunder norsk vin. Han forteller at dersom Vinmonopolet skal kjøpe inn vin fra en ny produsent, må det være et minimum av 390 flasker å kjøpe inn. Dette gjør at det kun er én vin fra en norsk produsent å finne i Vinmonopolets hyller i dag.

Druedyrking tar også lang tid. En vinplante er på sitt mest optimale når den er mellom 30 og 40 år gammel.

– Derfor er det nok først om noen år at vi vil se den store økningen av norsk vin i hyllene på polet, sier Riis Christiansen.