FN-fordømmelse av henrettelser i Myanmar

Et enstemmig FNs sikkerhetsråd fordømmer henrettelsen av fire politiske fanger i Myanmar. Rådet krever «fullstendig respekt for menneskerettighetene».

I et vedtak onsdag krever de femten medlemmene i Sikkerhetsrådet at alle former for vold må opphøre, og at rettsstatens prinsipper respekteres.

Sikkerhetsrådet påpeker også at de fire fangene ble hengt til tross for at den asiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN, som Myanmar tilhører, ba om en ny vurdering av dødsdommene.

Onsdagens vedtak gjentar også Sikkerhetsrådets «fulle støtte til Myanmars demokratiske overgangsprosess og sterk oppslutning om Myanmars suverenitet, politiske uavhengighet, territorielle integritet og enhet».

De fire som ble hengt i helgen var en tidligere parlamentariker for Den nasjonale demokratiligaen, en demokratiaktivist og to men som var anklaget for å ha drept en kvinne de skal ha trodd var informant for militæret.

Dette var de første dødsdommene som ble fullbyrdet i Myanmar på nesten 50 år.