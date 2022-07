Peker på Boris Johnson som ny NATO-sjef

I september 2023 går Jens Stoltenberg av som generalsekretær i NATO, og spekulasjonene rundt hvem som blir hans arvtaker er mange.

En av kandidatene som muligens kan ta over som sjef for forsvarsalliansen er Boris Johnson, ifølge The Telegraph.

– Zelensky som referanse

Flere seniormedlemmer fra det britiske konservative partiet mener Johnson vil være en utmerket etterfølger.

– Folk vil debattere Boris Johnsons arv i årevis, men hans sterke støtte til Ukraina etter Russlands barbari er ubestridelig, sa den britiske stortingsrepresentanten Mark Francois til avisen og la til:

– Hvis han skulle søke jobben som NATOs generalsekretær, antar jeg at han kan bruke president Zelensky som referanse.

– Har ledet Vestens svar til Putin

David Jones, tidligere Brexit-minister, er enig i at Johnson er den rette til å ta over for Stoltenberg.

– Boris Johnson har ledet Vestens svar til Putin. Det var Boris Johnson som dro til Sverige og Finland og oppfordret lederne i begge land til å sende inn sine NATO-søknader, noe de selvfølgelig gjorde.

Den tidligere britiske forsvarssjefen, Lord Richard Dannatt, er derimot svært kritisk til forslaget.

– Ærlig talt ønsker vi ikke at Boris Johnson skal bli latterliggjort mer på den internasjonale scenen. Han er en nasjonal plage.

Gikk av som statsminister

Tidligere denne måneden gikk Boris Johnson av som britisk statsminister og partileder.

Det stormet lenge rundt Johnson, og stadig flere forlot regjeringen og andre posisjoner rundt ham, begrunnet med at de ikke lenger hadde tillit til Johnson.

Johnsons håndtering av «partygate»-skandalen, samt av trakasseringsanklagene mot konservativ politiker Chris Pincher, har vært medvirkende i at populariteten hans stadig falt.

7. juli kom han med en uttalelse utenfor Downing Street, hvor han varslet at han trakk seg som statsminister og partileder.

Den britiske statsministeren forventes å gå av i september, da en ny statsministerkandidat skal stå klar.