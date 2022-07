Glimt smadret Linfield – ett steg nærmere CL-drømmen

Bodø/Glimt - Linfield 8-0 (8-1 sammenlagt)

Etter et sjokkerende tap i det første oppgjøret måtte Bodø/Glimt vinne returkampen mot Linfield for å holde liv i Champions League-drømmen.

Det ble aldri et problem. Spesielt etter at målscoreren fra det første oppgjøret, Kirk Millar, ble utvist allerede etter 21 minutter.

Det tok bare noen minutter før Glimt var à jour etter scoring fra Hugo Vetlesen.

To mål fra Amahl Pellegrino og Runar Espejord, samt nettkjenninger fra Victor Boniface, Ulrik Saltnes, og Alfons Sampsted sørget for hele åtte mål for laget fra nord.

Drømmestart

Alt handlet om hjemmelaget som tok tak i taktpinnen fra start.

Med sju minutter på klokka danset kantspiller Joel Mvuka seg forbi flere spillere i Linfields boks og serverte til Vetlesen. 22-åringen nølte ikke og hamret inn ledelse i kampen.

De gulkledde opprettholdt trøkket og fikk straffe kvarteret senere.

Boniface raget høyest på en corner, hvor keeper Chris Johns vartet opp med en strålende redning.

Det gjorde også kantspiller Millar på Vetlesens retur. Dommeren så derfor ikke noe annet valg enn å vise ut Linfield-spilleren og peke på merket.

Fra ellevemeteren sendte Boniface Johns veil fei, og Glimt var like langt sammenlagt med laget fra Nord-Irland.

Pellegrino-perle

Med en mann mer fortsatte målene å renne inn og bare fire minutter senere vartet Amahl Pellegrino opp med en kunstscoring.

32-åringen la kula til rette på høyrebeinet og bøyet ballen i lengste vinkel fra 20 meter.

Rundt halvtimen passert sang det i nettet igjen. Alfons Sampsted stilte inn innleggsfoten og fant en umarkert Ulrik Saltnes. Glimt-kapteinen stakk fram foten og pirket inn 4-0.

I pausen ble Lars-Jørgen Salvesen presentert som ny spiller i gult. Etter hvilen ble en annen spiss, Runar Espejord, byttet inn til fordel for Boniface. Mannen fra Tromsø viste seg frem nærmest umiddelbart.

Hagen sendte avgårde et skudd som Johns reddet. På returen var Espejord våken og viste at Salvesen skal få konkkuranse om plasen.

Hjemmelaget ga seg ikke. Anders Konradsen hadde også entret gresset og ble felt i gjestenes boks av Ben Hall. Pellegrino gikk frem og satte straffen sikkert i mål.

Sampsted økte til sju, med et smart skudd fra rundt 16 meter. Espejord var heller ikke ferdig, og la på til åtte.

Saken oppdateres!