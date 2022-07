I sin livs form etter skrekkskade

Tidlig i juni, under en av etappene i Women´s Tour, veltet Mie Bjørndal Ottestad (25). Uno X-rytteren mistet grepet på styret da hun kjørte i et stort hull i veien og mistet kontrollen over sykkelen.

– Jeg kom meg opp igjen på sykkelen og trodde den bare var forslått, men det viste seg at den var brukket. Og det ga jo veldig mening med tanke på hvor vondt det faktisk gjorde, forteller Bjørndal Ottestad.

Se femte etappe av Tour de France Femmes torsdag på TV 2 fra kl.14

AU: Armen var særdeles blodig etter fallet. Foto: Zac Williams/ZW Photography

– Bare å bite tenna sammen

Undersøkelsene viste at et par biter av tuppen av albuen hadde løsnet, men bruddet var rent. Det var derimot et åpent brudd med to dype sår, så det var stor infeksjonsfare.

For å rekke den første utgaven av Tour de France Femmes, fikk hun beskjed fra leger om å være tålmodig. Hun valgte dermed å stå over NM i juni.

– Det var ikke før uka før starten av Tour de France at jeg klarte å spurte ordentlig uten smerter, så det var jo close, sier Oslo-jenta.

Og tålmodigheten lønte seg. For nå er Bjørndal Ottestad godt i gang med Tour de France.

– Den er litt vond, selvfølgelig. Det er bare å bite tennene sammen og kjøre på, så går det fint, forteller 25-åringen etter den fjerde etappen og legger til:

– Det har vært fint på trening, men i ritt når jeg må bremse mye, så merker jeg at jeg har mista mye armmuskler. Det er derfor jeg har på denne kjempe fine teipen som hjelper litt. Men det er ikke hundre prosent, sier Uno X-rytteren og peker på den blå teipen som går nedover begge underarmene.

Foto: Zac Williams/ZW Photography

– Jeg ga alt

TV 2s sykkelekspert, Magnus Drivenes, ble imponert av det han så under den fjerde etappen da Bjørndal Ottestad ble nummer 28.

– Det er imponerende at hun har klart å komme tilbake i så god form etter et avbrekk. Det viser dedikasjon. Jeg har aldri sett henne på et så bra nivå tidligere og det er imponerende å se hvordan hun kjører mot de beste i verden, sier Drivenes.

Bjørndal Ottestad hang lenge med de beste rytterne i fjerde etappe.

– På siste grusparti ble det helt kaos fordi det var ganske store steiner hvor mange punkterte og falt. Da ble jeg dessverre liggende bak den første gruppen som var litt kjipt. Jeg ga alt, sier Ottestad etter etappen.