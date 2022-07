Trippel renteheving i USA: – Folk vil få dårligere råd

Den amerikanske sentralbanken hever igjen renta med 0,75 prosentpoeng. Det er to hovedgrunner til USAs ekstreme prisvekst, mener norsk økonomiekspert.

Det var på forhånd forventet at den amerikanske sentralbanken skulle heve renten med 0,75 prosentpoeng, og klokken 20 kom bekreftelsen.

– Vi jobber dedikert for å få ned inflasjonen. Vi har verktøyene vi trenger for å gjenvinne stabile priser for amerikanske familier og bedrifter, betrygger lederen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, i sin tale onsdag.

Han sier de ser tegn til en mindre opphetet økonomi, men arbeidsmarkedet er fremdeles kokhett med den laveste arbeidsledighet på 50 år.

Harald Magnus Andreassen forklarer årsakene til de galopperende prisene i USA. Foto: Lise Åserud

Lav arbeidsledighet blir som oftest sett på som positivt, men høy etterspørsel etter arbeidskraft er med på å dra opp lønningene, og bidrar til at prisveksten forblir høy i lang tid.

To hovedårsaker

Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i Sparebank Markets, forklarer at rentehevingen kommer som følge av at USA har overstimulert økonomien under pandemien.

– Rentene var for lave og samtidig bidro staten med store inntektsoverføringer til privat sektor.

Han mener det er to hovedårsaker som har gjort at USA har hatt en så ekstrem prisvekst.

– Noe av prisveksten skyldes uflaks med matvarepriser og energipriser, i USA som i resten av verden. For det andre har den sterke veksten i etterspørselen etter varer og tjenester ført til at bedrifter har økt prisene og at det er veldig mange arbeidsplasser som står ledige. Dette har igjen ført til en økning i lønnsveksten vi ikke har sett på mange tiår i USA, forklarer han.

Med økt lønn og økte priser på markedet, vil dette på lang sikt være svært skadelig for økonomien.

– Rammer vanlige folk

Med renteøkningen forsøker sentralbanken å bremse denne utviklingen og dempe etterspørselen.

– Det vil føre til at noen amerikanere vil bli arbeidsledige, det vil bli dyrere å få boliglån og folk vil generelt få dårligere råd. Dette er ubehagelig fordi det rammer vanlige folk.

Norge er ikke direkte avhengige av USA, forklarer Andreassen, men han påpeker at vi «ofte gjør som de gjør».

– I Norge vil renteøkningene ha samme effekt: Folk vil bruke mindre penger og bedriftene klarer ikke å legge på prisene så mye. Arbeidsledigheten vil stige noe, og lønnsveksten blir ikke for høy slik at prisveksten blir for høy på lang sikt, påpeker sjefsøkonomen

Målet er å unngå resesjon

Sentralbanken har de to siste dagene sittet i intense rentemøter for å bli enige om best mulig måte å få kontroll på den galopperende prisstigningen. Målet er å unngå resesjon.

Ikke siden 1994 har det blitt tatt mer aggressivt grep for å bremse inflasjonen i den amerikanske økonomien som nå ligger på 9,1 prosent. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn forventet.

Under kan du se en graf som viser inflasjonsnivået i USA fra begynnelsen på 80-tallet, til nå:

Målet til enhver sentralbank er en sunn balanse mellom lav arbeidsledighet og stabile priser.

Den voldsomme inflasjonen som er nå rammer spesielt de som har lite fra før med spesiell stor økning i bolig- strøm- og transportkostnader.

Slik har prisene utviklet seg i USA det siste året:

Sentralbanken forventer at rentehevingen vil ha positiv effekt på inflasjonsnivået til neste år, og målet er at inflasjonen da skal ligge på 2,2 prosent.

Faren ligger i at så kraftige rentehopp bidra til å dempe både investeringer og forbruk, noe som igjen kan ramme den økonomiske veksten.

På globalt nivå forventer Det internasjonale pengefondet (IMF) lavere vekst både i år og til neste år.

Inflasjonen ventes å havne på 8,3 prosent på verdensbasis i 2022. Det er en oppjustering fra 6,9 prosent i forrige prognose.

Slik er situasjonen for noen av Vestens største økonomier:

IMF skisserer også hvordan den økonomiske situasjonen i verden kan bli verre. Særlig trekker de fram hvordan inflasjonen kan øke betraktelig dersom Russland skrur igjen gasskranen til Europa fullstendig.

Økte mat- og energipriser vil kunne skape hungersnød og uro, og bidra til at verdensøkonomien fragmenteres ytterligere.