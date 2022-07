21-åring arvet verdensstjernes villa: – Jeg håper jeg klarer å bevare den

– Nei, se: Hatten hans passer! sier svensk-norske Carl Michael Hendriksen Palmér smilende i det han står midt i soverommet til det som var Norges første superstjerne og hans tipptippoldefar, Ole Bull.

Som enebarn har han hele sitt liv visst at han skulle arve hjemmet til Bull, kalt Bullahuset, på Osterøy utenfor Bergen.

HERSKAPELIG: Ole Bulls eget soverom, og villaen i sin helhet, er herskapelig anlagt. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Men at stafettpinnen skulle tilfalle ham i en alder av 19 år og parallelt med at Norge stengte ned grunnet pandemien i mars 2020, kom mildt sagt brått på.

– En ting er å miste sin far i så ung alder, men å håndtere alt det juridiske fra et annet land, var utmattende. Men det er en ære.

SISTE ØNSKE: – Det var alltid pappas ønske at jeg skulle ta over. Det var også hans siste ønske, forteller Carl-Michael Hendriksen Palmér. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Pappas siste ønske

Fiolinisten og nasjonsbyggeren Bull turnerte verden rundt på 1800-tallet og levde et liv i luksus, men for arvingene er det kostbart å bevare Bullahuset.

– Det står i testamentet at man ikke får gjøre økonomisk gevinst, og at alle penger som genereres skal gå til huset. Det er et verv, hvor man har huset i en generasjon og viderefører det i god stand til neste, forklarer 21-åringen.

BULLAHUSET: Bullahuset ble tegnet av Bulls bror, arkitekt Georg Andreas Bull, og stod ferdig i 1869. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hvor kostbart det oppdraget er var noe hans avdøde far, Knut Hendriksen, fikk erfare. Hendriksen brukte sin arv, pensjon, skrev bok og solgte deler av eiendommen for å ha råd til vedlikehold.

– Bullahuset var pappas livsverk. Det var hans siste ønske at jeg skulle ta over, sier Carl-Michael Hendriksen Palmér.

Vestland fylkeskommune har enkelte år gitt opp mot 200.000 kroner i driftstilskudd, men som politisk vedtak er det uforutsigbart.

– Jeg vil at Bullahuset skal ha mer sikre inntekter, gjerne gjennom omvisninger, konserter og festivaler. For hvis vi skal gjøre større restaureringer, som fort kan bli nødvendig for et hus fra 1860-tallet, må det finnes økonomi til det, sier 21-åringen.

KONSERTSAL: Bullahuset er anlagt med egen konsertsal. – Han hadde ofte gjester som Edvard Grieg og hans familie, men også lokale fra Osterøy, sier Carl-Michael. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Lysøen trenger 90 millioner kroner

Det andre huset til Ole Bull, Lysøen, eies av Fortidsminneforeningen Hordaland og driftes av KODE kunstmuseer og komponisthjem. Det vakte stor oppstandelse da det i 2020 ble kjent hvordan Lysøen bokstavelig talt råtnet bort.

Daværende kulturminister Abid Raja kom på banen og bevilget 40 millioner kroner til rehabilitering. Siden har 40 blitt til 45 millioner, men direktør for KODE, Petter Snare, mener behovet er dobbelt så stort.

RÅTNET BORT: Ole Bull sitt sommerhus på Lysøen i Os er nå stengt i to år i påvente av omfattende rehabilitering, grunnet råte og fuktskader. Foto: Frode Hoff / TV 2

– KODE har ikke hatt økonomi til å vedlikeholde Lysøen tilstrekkelig. Vi vil trenge 90 millioner kroner for å rehabilitere og oppgradere, sier Snare.

– Det er dessverre ikke første gang slikt skjer når historiske hjem blir til museer, tilføyer Snare og begrunner dette med slitasje grunnet stor publikumspågang og begrensede økonomiske muligheter.

Snare berømmer 21-åringens vilje om å bevare Bullahuset i privat eie:

– Det er prisverdig at Carl-Michael Palmer tar det ansvaret. Det setter jeg pris på.

LOVET: Etter besøk til Lysøen i 2020 og 2021, bevilget daværende kulturminister, Abid Raja, penger til Ole Bull-villaen på Lysøen. Her med Petter Snare. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi vil, men kan ikke hjelpe

På spørsmål om Bullahuset er viktig for Osterøy, blir varaordfører Hjalti Heimir Gislason (H) nesten fornærmet.

– At du spør! Fergen heter jo Ole Bull, vi har Bull-kroen. Folk her spiller slåttene hans på fele, og 17. mai-toget går opp til Bullahuset. På Osterøy dreier alt i stor grad seg om Ole Bull, sier Gislason med et smil.

DUMT SPØRSMÅL: – Om Ole Bull og Bullahuset betyr mye for folk på Osterøy er et dumt spørsmål, sier en humrende varaordfører, Hjalti Heimir Gislason. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Smilet falmer derimot på spørsmål om Osterøy kommune vil bidra økonomisk.

– Osterøy kommune har alltid vært en fattig kommune. Vi klarer knapt å vedlikeholde våre egne kommunale bygg. Hvis vi hadde hatt mer å rutte med, kunne vi ha vært mer rause. Men dugnadsånden her er stor, så vi kan hjelpe på andre måter.

VERDENS BESTE: Ole Bull (1810-1880) var og er kjent som en av verdens beste fiolinister. Han turnerte verden rundt med hest og kjerre. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Han ga alt for Norge, men glemte egne barn

Carl-Michael Hendriksen Palmér sier han setter pris på engasjementet. All hjelp er god hjelp, og hjelp vil han trenge, påpeker han.

– Har du vurdert forvalteroppdraget som for stort?

– Jeg vil gjøre det som er for husets beste og som pappa ønsket, og det tror jeg er at Bullahuset forblir i familien. Min forhåpning er å levere over huset til neste generasjon en dag.

– Hvorfor er det viktig for deg?

– Jeg vil at Bullahuset skal være et levende hjem uten sperrebånd. Et sted hvor kulturarven til Ole Bull gjennom omvisninger og kulturelle arrangementer kan levere videre.

SUPERSTJERNE: Ole Bull var populær blant damene og en ekte superstjerne. – Han solgte blant annet sitt eget badevann som parfyme, forteller Carl-Michael Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Men arvingen vil ikke glorifisere mannen som talte konger og regjeringer midt imot ved å kjempe for norsk suverenitet, og med sine verdensomspennende turneer satte Norge på kartet.

– Ole Bull gjorde mye for Norge og fortjener å bli husket. I hans begravelse sa Bjørnstjerne Bjørnson at Ole Bull hadde gitt det norske folk selvtillit, men for familien stilte han ikke opp. Han turnerte i flere år uten å forsørge sin familie. Da ble hans kone og min tipptippoldemor, Felicité, nødt til å be velgjørere om penger for å ha råd til mat til seg og barna, sier Palmér og slår fast:

– Hvor mange etterkommere han egentlig har, er det heller ingen som vet.